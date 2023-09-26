Завтра отключат холодную воду в Гатчине
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 27.09.23 с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующем адресам:
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4, 6, 11, 13, 17, 19, 23а, 25, 31
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