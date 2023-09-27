28 сентября Гатчина останется без холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением регламентных работ на ВНС «Серебряное озеро» подрядной организацией

ООО «Шельф Северо-Запад», 28.09.2023г. с 01.00 до 05.00 28.09.23 будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина, мрн-н «Аэродром», мрн-н «Мариенбург», Егерская Слобода, Промзона-2, Красноармейский пр., мрн-н «Киевский», мрн-н «Дворцовый», мрн-н «Речной», часть строений в д. М. Колпаны, а также понижение давления холодного водоснабжения в центральной части города, в границах между ул. Чкалова и ул. Радищева.