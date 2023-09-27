Депутаты Гатчины отказались подарить церкви здание Воскресной школы

На повестке дня Совета депутатов стоял вопрос «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района и передаваемых безвозмездно в собственность Православной местной религиозной организации приходу Павловского кафедрального собора г. Гатчина Гатчинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)».

Как рассказала заместитель председателя Комитета по управлению имуществом, в администрацию Гатчинского района поступило два обращения – от прихода Павловского кафедрального собора г. Гатчина и Гатчинской епархии Русской православной церкви с просьбой безвозмездно передать 2-этажное здание Воскресной школы, расположенное рядом с Павловским собором (ул. Соборная, д. 26а) из собственности города в собственность прихода Павловского кафедрального собора г. Гатчина Гатчинской епархии русской православной церкви (Московский патриархат). В настоящее время это здание находится в безвозмездном пользовании прихода.

Как рассказала представитель прихода Павловского собора, согласно архивным документам, в этом здании до революции располагалась церковно-приходская школа, которая была построена на средства церкви и верующих. То есть оно изначально было объектом религиозного назначения. А значит, согласно федеральному закону от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», должно быть передано в собственность Православной местной религиозной организации.

Однако не все депутаты посчитали это целесообразным, отметив, что сейчас здание находится в безвозмездном пользовании прихода Павловского собора, и нет необходимости изменять это обстоятельство.

Большинством голосов депутаты отклонили представленный проект решения.