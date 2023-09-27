Депутаты передали здание в центре Гатчины под молодежный центр

Вопрос «Об утверждении перечня объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района и передаваемых в государственную собственность Ленинградской области» представила заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Галина Андреева. Она рассказала, что в администрацию Гатчинского района поступило обращение от комитета по молодежной политике Ленинградской области с просьбой о передаче в государственную собственность здания на пр. 25 Октября, д.16а – ранее здесь располагался филиал института (ИВЭСЭП), а в августе нынешнего года здание было передано в безвозмездное пользование областному учреждению «Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» для ведения уставной деятельности. В частности, сейчас здесь располагается волонтерский центр «ZOV».

Вместе со зданием предлагается к передаче земельный участок под ним и газовое оборудование (движимое имущество), которое расположено в здании и обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение объекта.

Депутаты поддержали данное решение.