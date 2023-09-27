Тренировка по эвакуации в гостиничном комплексе «Гатчина»

Так, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с сотрудниками 42 пожарно-спасательной части была проведена учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях с задействованием всего персонала в гостиничном комплексе «Гатчина».

Одной из главных задач персонала гостиничного комплекса является обеспечение безопасности всех постояльцев. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие и последовательность действий должностных лиц и персонала гостиницы при возникновении условного пожара и при проведении эвакуации из здания.

27 сентября по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход постояльцев и персонала из условно «горящего» здания, используя эвакуационные выходы. Важно научить персонал и проживающих сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Во время отдыха люди меньше думают о своей безопасности, что иногда приводит к нежелательным последствиям, связанных с риском для жизни.

Наиболее распространённой и опасной проблемой является возникновение пожара в помещениях гостиницы, который, при неконтролируемом развитии может привести к десяткам и даже сотням человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Практическая отработка эвакуации – важная составная часть подготовки работников организации. Она является основной формой контроля подготовленности работников к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. Во время тренировок у работников вырабатываются навыки быстрого нахождения правильных решений в условиях пожара и иных чрезвычайных ситуациях, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.

По окончанию тренировочной эвакуации инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Евгений Денисов подвел итоги, указал на ошибки, провел инструктаж по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которого напомнили, как правильно организовать эвакуацию, вызвать экстренные службы по телефонам «01», «101», «112» и использовать первичные средства пожаротушения.

Учебные цели и задачи достигнуты, но проведение дополнительных занятий, практических тренировок, с проверкой знаний персоналом инструкций, применяемых в чрезвычайных ситуациях, должно быть систематическим.