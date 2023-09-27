Тренировка по эвакуации в гостиничном комплексе «Гатчина»
Занятия по эвакуации помогают отработать четкий алгоритм действий в случае пожара. Это прописная истина, которую сотрудники МЧС стараются донести до людей. Для этого на постоянной основе они проводят тренировки по эвакуации на различных объектах, будь то детские сады, здания для круглосуточного проживания людей или крупные промышленные объекты.
Так, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с сотрудниками 42 пожарно-спасательной части была проведена учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях с задействованием всего персонала в гостиничном комплексе «Гатчина».
Одной из главных задач персонала гостиничного комплекса является обеспечение безопасности всех постояльцев. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие и последовательность действий должностных лиц и персонала гостиницы при возникновении условного пожара и при проведении эвакуации из здания.
27 сентября по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход постояльцев и персонала из условно «горящего» здания, используя эвакуационные выходы. Важно научить персонал и проживающих сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Во время отдыха люди меньше думают о своей безопасности, что иногда приводит к нежелательным последствиям, связанных с риском для жизни.
Наиболее распространённой и опасной проблемой является возникновение пожара в помещениях гостиницы, который, при неконтролируемом развитии может привести к десяткам и даже сотням человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Практическая отработка эвакуации – важная составная часть подготовки работников организации. Она является основной формой контроля подготовленности работников к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. Во время тренировок у работников вырабатываются навыки быстрого нахождения правильных решений в условиях пожара и иных чрезвычайных ситуациях, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.
По окончанию тренировочной эвакуации инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Евгений Денисов подвел итоги, указал на ошибки, провел инструктаж по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которого напомнили, как правильно организовать эвакуацию, вызвать экстренные службы по телефонам «01», «101», «112» и использовать первичные средства пожаротушения.
Учебные цели и задачи достигнуты, но проведение дополнительных занятий, практических тренировок, с проверкой знаний персоналом инструкций, применяемых в чрезвычайных ситуациях, должно быть систематическим.