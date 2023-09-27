Вместе против коррупции

На всех уровнях

Ещё недавно борьба с коррупцией считалась прерогативой силовых спецслужб. Однако опыт Ленинградской области показал, что напрямую повлиять на ситуацию с подобными нарушениями могут и простые люди. В районах и организациях 47-го региона регулярно проходят профилактические и образовательные мероприятия, встречи с правоохранителями, лекции для молодёжи. Работа эта ведётся в рамках правительственного плана, утверждённого на 2021 – 2024 годы.

– Социологические опросы последнего времени показывают положительную динамику оценки жителями работы органов власти региона в сфере противодействия коррупции, положительную оценку информационной работы в школах. Я предлагаю приглашать на встречи с молодёжью представителей следственного управления следственного комитета, прокуратуры, МВД, имеющих практический опыт в этой сфере, — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко на прошедшем заседании комиссии по противодействию коррупции в Ленинградской области.

По итогам заседания представители областного правительства, Следственного комитета, Прокуратуры Ленинградской области и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области договорились о совместной координации действий. В том числе – и по проведению просветительских мероприятий для населения.

Молодёжь против взяток

Далеко ходить за примерами такой работы не требуется. Тема борьбы с коррупцией оказалась в центре внимания участников молодёжного форума «Ладога». Здесь прошла традиционная интерактивная игра «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – нет!». Организатором события выступило управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Ленобласти.

– На встрече мы затрагивали не только понятийный аппарат и законодательство, но и практические случаи, близкие к ребятам. Например, как распознать коррупционера в своём работодателе, как не попасться на удочку взяточника. Рано или поздно они могут столкнуться с этим в жизни и должны будут сделать правильный выбор, – пояснили нам в управлении.

Игра проходила нескучно и состояла из двух частей: викторины «Воображариум» и популярного сегодня формата «Импровизация». В итоге юные ленинградцы пришли к простым, но очень важным выводам: любая работа должна достойно оплачиваться, во взятке всегда участвуют обе стороны, молчать о случаях коррупции – нельзя.

Бдительность прежде всего

Наши правоохранители также не дремлют. К сожалению, нечистые на руку служащие и простые граждане нередко дают им поводы для работы. Например, сотрудники Кингисеппской таможни пресекли попытку дачи взятки в размере 700 евро. За эту сумму недобросовестный гражданин пытался получить разрешение на ввоз в страну партии санкционных товаров. Нарушитель был задержан с поличным.

Всё чаще в регионе применяется практика, когда нечестно нажитое имущество обращают в пользу государства. Так, в ближайшее время сразу пять объектов недвижимости и два автомобиля бывшего начальника отдела Выборгской таможни могут уйти на нужды бюджета страны. С таким требованием выступила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В середине сентября штраф за нарушение законодательства о противодействии коррупции получила коммерческая организация из Кингисеппа. Организация трудоустроила ведущего специалиста-эксперта УФССП России по Ленинградской области и не сообщила об этом предыдущему работодателю чиновника. Хотя по закону – была обязана.

Как видите, мелочей в этом деле не бывает. Главное, чтобы из каждого нарушения были сделаны выводы – и правовые, и человеческие.

Илья Бунин