Дмитрий Виноградов: «Наш завод открыт для тех, кто готов трудиться»

Несколько лет назад завод стал частью Объединенной двигателестроительной корпорации. Сегодня предприятие насчитывает более трех тысяч сотрудников, включая филиалы в Челябинской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

О том, как меняется и растет завод, каких сотрудников готов принять в свою команду, рассказал управляющий директор АО «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов.

- Дмитрий Юрьевич, чем сегодня отличается компания «ОДК-Сервис» от знакомого многим Гатчинского авиаремонтного завода (АРЗ)?

- Сейчас «ОДК-Сервис» - это предприятие, объединяющее несколько заводов. Мы активно модернизируем и значительно расширяем производственную базу. Мы работаем над реализацией таких крупных проектов, как создание единого центра комплектования двигателей, строительство испытательного комплекса для двигателей наземного применения ПС-90ГП, которые использует на магистральных газопроводах наш партнер ПАО «Газпром». Это позволит нам значительно увеличить количество выпускаемой продукции и полностью локализовать ремонт на своих производственных мощностях.

- Расскажите о производственной площадке в Гатчине. Какие работы здесь выполняют?

- Производственный комплекс в Гатчине включает в себя две площадки — в Гатчине и в Войсковицах. Здесь расположены несколько цехов: ремонта и сборки газотурбинных двигателей малой и большой размерности, цех ремонта и сборки агрегатов, ремонта и сборки деталей, цех испытаний авиационных двигателей. В каждом цехе – нескольких участков, где выполняются определенные операции: разборка, дефектация, промывка, шлифовка, сварка и т.д.

- Сколько человек сейчас работает на площадке в Гатчине? В основном это жители города или есть сотрудники из других муниципальных образований?

- Наш коллектив значительно вырос. В «ОДК-Сервис», на производственных площадках в Гатчине, работает более 1300 человек. В основном, это жители Гатчинского района. При этом у нас есть специалисты из Санкт-Петербурга. Для них организована доставка к месту работы. Также у нас действует доставка сотрудников на площадку №3, в Войсковицы.

Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов и по корпоративной программе арендуем жилье иногородним сотрудникам. Один из плюсов работы на нашем предприятии - удобное местоположение вблизи транспортных магистралей. Кроме того корпоративный транспорт позволяет трудоустраиваться к нам специалистам из других населенных пунктов.

- Как строится ваша работа с филиалами компании в других регионах?

- Сегодня мы - большое предприятие, которое является сервисным центром Объединенной двигателестроительной корпорации. На нас лежит ответственность за выполнение поставленных задач. Специалисты наших филиалов обмениваются опытом, посещают производственные площадки разных филиалов. Коммуникация ведется постоянно.

- «ОДК-Сервис» - высокотехнологичное современное предприятие со сложной спецификой работы. Какие специалисты у вас работают?

- Мы проводим серьезные ремонтные работы самолетных, вертолетных и наземных двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Производство сложное, и кадрами мы дорожим. Именно сейчас нам необходимы сотрудники разных специальностей — административных, инженерных, рабочих. Мы оказываем молодым специалистам всестороннюю поддержку. На предприятии действует система наставничества. Новые сотрудники могут быть уверены, что без поддержки они не останутся.

- Специалисты каких профессий наиболее востребованы на вашем предприятии?

- Нам требуются инженеры, экономисты, мастера, слесари, кладовщики, операторы станков с ПУ, упаковщики и многие другие специалисты. На предприятии действует система обучения, стать специалистом можно по новому профилю, независимо от базового образования. Главное — желание работать, ответственность и готовность своим трудом вносить вклад в наше общее дело.

- Что ждет новичка, перешагнувшего порог проходной вашего завода?

- Для новых сотрудников действует программа адаптации, где они знакомятся со всеми направлениями работы предприятия. Рабочий процесс организован и отлажен. Условия труда мы постоянно улучшаем, в цехах установили аппараты для выдачи средств индивидуальной защиты, у нас есть своя заводская столовая с доступными ценами. На предприятии действует коллективный договор. Большую работу ведет первичная профсоюзная организация «ОДК-Сервис». Мы регулярно проводим корпоративные мероприятия для своих сотрудников и членов их семей, оказываем поддержку и помощь.

- Сейчас соискатели обращают внимание не только на содержание работы, но и на то, какой социальный пакет есть в компании. Что в этом отношении предлагает «ОДК-Сервис»?

- На предприятии действует ряд программ. Сюда входят: медобслуживание в собственном медицинском пункте, ежегодный медосмотр и вакцинации, полис ДМС, материальная помощь в связи с особыми событиями в жизни сотрудника, материальное поощрение по случаю юбилея, выхода на пенсию, а также система наград и поощрений. У нас действует поддержка для улучшения жилищных условий, частичная компенсация питания в заводской столовой. У наших сотрудников популярны корпоративный спорт и досуговые мероприятия.

- Многие жители Ленинградской области стремятся найти работу в Петербурге ради высокой зарплаты. Может ли гатчинское предприятие конкурировать с петербургскими?

- Вполне. Предприятие в полном объеме обеспечено заказами на ближайшие годы. Как часть Объединенной двигателестроительной корпорации, «ОДК-Сервис» имеет поддержу Госкорпорации «Ростех». Мы обладаем современным высокотехнологичным производством. К тому же, выбирая для себя работу в Гатчине, сотрудники не будут тратить свое время на дорогу, пробки, метро.

- Что бы вы сказали молодым специалистам, которые собираются прийти работать на завод?

- Вас ждет много интересных и ответственных задач, возможность внести вклад в значимое для отрасли и страны дело — восстановление работоспособности двигателей для авиации и для газового сектора экономики страны. Работы у нас много, сотрудники – наша основная ценность. Добро пожаловать в нашу большую заводскую семью!

Беседовала Вера Кожевникова