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На строительстве мемориала «Вихри войны» под Гатчиной всё идёт по плану

Строительство мемориала под Гатчиной, посвященного мирным жителям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны, идет по графику. Открытие памятника намечено на 27 января 2024 года, в День 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Рубрики:  Общество

На данный момент подведены все инженерные коммуникации – электричество, газ для вечного огня. Возведено два павильона, установлены столбы освещения. Полным ходом идет благоустройство территории: замощена площадь, сделана парковка, посажены ели, сосны, и озеленительные работы продолжаются.

Основание для 40-метрового памятника подготовлено, сейчас идет монтаж конструкции. На месте работает башенный кран.

Напомним, строительство мемориала в деревне Дони Гатчинского района ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Открытие памятника намечено в День 80-летия снятия блокады Ленинграда.

 

  