Новая школа в Гатчине: скоро открытие!

После зимних каникул школа примет 1-5 классы, для остальных учащихся двери откроются 1 сентября 2024 года. Район начинает приемку здания от строителей, лицензирование учреждения и набор педагогов.

«Это очень интересный, современный проект с собственным атриумом, интересными зонами отдыха и новейшим оборудованием. Запустить работу школы планируется в начале 2024 года. Радует то, что теперь есть больше времени для подготовки, ведь ввод объекта планировался в следующем году. Когда есть надежный партнер и стабильное финансирование, даже самый сложный проект реализуется с опережающими темпами», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Школа переменной высотности в квартале «IQ Гатчина» рассчитана на 825 учащихся. Здесь будет 33 класса, из них 12 – для начальной школы, 15 – для средней и для старшей – еще 6. На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором – библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах – учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения.

В образовательном процессе будут сделаны акценты на углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а также профильное обучение в старшей школе предметов и курсов естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

Новое образовательное учреждение построено группой «Ленстройтрест» по федеральной программе «Развитие образования».