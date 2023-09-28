Сокращаем дефицит бюджета

В заседании приняли участие глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим, прокурор г. Гатчины Сергей Бажутов, депутат областного парламента Александр Русских, общественный помощник уполномоченного по правам человека по Ленинградской области в Гатчинском районе Константин Ермаков, заместители глав администраций поселений.

Вел заседание глава г. Гатчины и района Виталий Филоненко. На повестке дня стояло 9 вопросов.

С докладом о внесении изменений в бюджет Гатчинского района на 2023 год выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова. В частности, за счет привлечения дополнительных средств предлагается увеличить расходы на ремонт дорог и теплосетей в районе, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках концессионного соглашения, на содержание подъездов к садоводствам, поддержку сельхозтоваропроизводителей и прочее.

Также предлагается увеличить расходы на нужды системы образования: оснащение актового зала школы № 9, благоустройство и асфальтирование территории детского сада № 49, ввод в эксплуатацию и приобретение оборудования и мебели для новой школы № 12 в микрорайоне IQ-Гатчина.

Данные изменения расходной части возможны за счет средств из областного бюджета и увеличения собственных доходов.

В итоге, с учетом предлагаемых поправок, доходная часть бюджета Гатчинского района увеличится более, чем на 445 млн рублей и составит 9 млрд 268 млн 491 тысячу рублей. Дефицит бюджета района уменьшится почти на 74 млн и составит чуть больше 510 млн рублей.

Комментируя изменения, Людмила Нещадим подчеркнула, что в очередной раз бюджет Гатчинского района сбалансирован – с учетом дополнительных доходов:

- Чрезвычайно важно, что мы уменьшаем дефицит бюджета, а не раздуваем его, как обычно принято. Очень надеемся, что по итогам года, с учетом окончательных цифр по доходам и расходам, мы эту планку удержим, и Гатчинский район в очередной раз станет лидером по финансовому менеджменту.

Людмила Николаевна особо отметила важность финансовых поправок в образовательной сфере:

- Мы предметно работаем с комитетом образования и отделом закупок: надо, чтобы все необходимое оборудование было закуплено в срок, поскольку 9 января 2024 года в школе № 12 в квартале IQ должен начаться образовательный процесс – туда придут ученики начальной школы, с 1 по 4 класс. Времени остается не так много, после утверждения советом депутатов будут объявлены все закупочные процедуры.

Утвердив единогласно изменения бюджета, депутаты перешли к вопросам передачи недвижимости, находящейся в собственности Гатчинского района. Председатель комитета управления имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов выступил с докладом об утверждении перечней объектов недвижимого имущества для передачи городу Гатчине и поселениям, в том числе Кобринскому, Таицкому и Новосветскому. Депутаты единогласно приняли предложения, признав передачу недвижимости логичной и целесообразной.

Екатерина Дзюба