1 октября пройдет бесплатная экскурсия по Приорату
Парковое агентство Ленинградской области приглашает 1 октября в 12:00 на бесплатную экскурсию по Приоратскому парку Гатчины.
Рубрики: Культура
Вы совершите часовую прогулку по историческому месту, узнаете множество интересных фактов об истории создания одного из живописнейших ландшафтных парков, о послевоенной судьбе любимого городского зеленого оазиса с его красивыми озерами и тенистыми аллеями, о легендах и мифах, которые делают Приорат еще более притягательным и интересным.
Начало экскурсии: 12:00. Вход свободный.
Сбор группы у книжного шкафа вблизи Приоратского дворца (вход в парк со стороны улицы Леонова).
Будем рады видеть вас!
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