1 октября пройдет бесплатная экскурсия по Приорату

Вы совершите часовую прогулку по историческому месту, узнаете множество интересных фактов об истории создания одного из живописнейших ландшафтных парков, о послевоенной судьбе любимого городского зеленого оазиса с его красивыми озерами и тенистыми аллеями, о легендах и мифах, которые делают Приорат еще более притягательным и интересным.

Начало экскурсии: 12:00. Вход свободный.

Сбор группы у книжного шкафа вблизи Приоратского дворца (вход в парк со стороны улицы Леонова).

Будем рады видеть вас!