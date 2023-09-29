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1 октября пройдет бесплатная экскурсия по Приорату

Парковое агентство Ленинградской области приглашает 1 октября в 12:00 на бесплатную экскурсию по Приоратскому парку Гатчины.

Рубрики:  Культура

Вы совершите часовую прогулку по историческому месту, узнаете множество интересных фактов об истории создания одного из живописнейших ландшафтных парков, о послевоенной судьбе любимого городского зеленого оазиса с его красивыми озерами и тенистыми аллеями, о легендах и мифах, которые делают Приорат еще более притягательным и интересным.

Начало экскурсии: 12:00. Вход свободный.

Сбор группы у книжного шкафа вблизи Приоратского дворца (вход в парк со стороны улицы Леонова).

Будем рады видеть вас!