Дрозденко поручил проверить, сколько выделено Гатчине как столице в проекте бюджете на 2024 год

Как сообщили в Online47, перед тем как направлять план бюджета в Законодательное собрание Ленинградской области, Александр Дрозденко поручил представить расчеты, которые покажут, сколько денег будет выделено на развитие столицы.

«Помните мое поручение – гатчинская десятина не в ущерб другим районам и города», — заявил губернатор.

Также губернатор поручил проконтролировать вопрос финансирования новой модели транспортного обслуживания, чтобы она проходила в строгом соответствии с планами. Он отметил, что этот процесс имеет принципиальную важность, его развитие он также обсуждал с белорусскими коллегами

Об основных характеристиках бюджета Ленинградской области в 2024 и последующих, 2025 и 2026 годах, на заседании правительства Ленинградской области рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

В 2024 году доходы областной казны составят 216,8 млрд рублей, расходы сохранятся на уровне 2023 года – 223,7 млрд рублей, а дефицит областного бюджета достигнет 6,9 млрд рублей.

При этом в последующие годы, по прогнозам специалистов, ожидается существенное сокращение дефицита: в 2025 году этот показатель составит 1,4 млрд рублей, а в 2026-м – 0,8 млрд рублей.

«Это ― задел нашей работы на ближайшие три года. Перспективы ― неплохие, ― оценил проект бюджета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ― но не значит, что надо расслабляться. Перспективы будут оставаться неплохими при условии, что все мы будем хорошо работать на конкретный результат ― повышение уровня жизни ленинградцев».

Расходы бюджета региона в 2024 году будут традиционно социально ориентированные. Среди государственных программ, общая сумма расходов на которые составляет 200,3 млрд рублей, наибольшее финансирование получат: образование — 50,9 млрд рублей, соцподдержка — 31,5 млрд рублей, на здравоохранение предусмотрено 31,4 млрд рублей, на дороги — 23,3 млрд рублей, еще 13,5 млрд рублей планируется направить на ЖКХ и ТЭК.

На реализацию национальных проектов Ленинградская область в 2024 году направит 17,9 млрд рублей. Из них 10,9 млрд — областные средства. Наибольшее финансирование запланировано по направлениям «Жилье» — 6,2 млрд рублей, «Дороги» — 4,9 млрд рублей, «Здравоохранение» — 2,3 млрд рублей, «Образование» — 2,1 млрд рублей, «Демография» — 1,9 млрд рублей.

Рекордную сумму финансирования в 2024 году планируется направить дорожному фонду — 21,9 млрд рублей.

Также в следующем году в адресную инвестиционную программу добавят 18 новых объектов: среди них — амбулатория, школы, детские сады, стадионы, спортплощадки, ФАПы и другие значимые объекты инфраструктуры, а также новый павильон музея «Прорыв блокады Ленинграда», общежитие Ленинградского колледжа культуры и искусства и здание лагеря «Россонь».