Кадеты МЧС из Гатчины посетили пожарную часть

Бойцы 43 пожарно-спасательной части рассказывали о нелегкой службе и отвечали на десятки вопросов о службе пожарных подразделений.

Ребятам представилась возможность увидеть и изучить различные виды пожарного и спасательного оборудования. Во время экскурсии они рассмотрели пожарные автомобили, лестницы, насосы, рукава, а также другие специализированные инструменты и средства, используемые пожарными и спасателями в своей работе. Опытные специалисты рассказали о каждом устройстве и его назначении, а также продемонстрировали, как они используются в случае пожара или спасательной операции. Кроме того, юные спасатели узнали о повседневной жизни пожарных и спасателей. Увидели, как они живут и работают в своем коллективе.

Повторив правила пожарной безопасности и алгоритм действий на случай пожара, ребята отправились знакомится с инспекторами и дознавателями, работающими в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, к каждому заглянули в кабинет и задали интересующие вопросы.

В конце экскурсии ребята подготовили сюрприз и исполнили песню.