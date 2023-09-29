Кадетские классы в Гатчине принимают пополнение
Сегодня в городе воинской славы Гатчине морские кадетские классы принимали большое пополнение. Посвящение в кадеты состоялось уже в 25-й раз.
У стелы «Город воинской славы» прошла церемония посвящения в кадеты и принятия торжественного обещания воспитанниками Гатчинский морских кадетских классов имени адмирала Анатолия Комарицына Гатчинской школы №11. Парад принимал контр-адмирал Александр Семенов.
В ряды гатчинского морского братства вступили 57 кадетов. Право произнести клятву кадета было предоставлено воспитаннику 7/1-го кадетского класса Ярославу Пеллю.
Новобранцев поздравили заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров, директор школы №11 Раиса Василиу, а также члены Гатчинского Морского собрания, стоявшие у истоков создания морских кадетских классов - капитан первого ранга, профессор Военно-морского политехнического института, доктор технических наук Владимир Колесник и Почетный гражданин города Гатчины, депутат Юрий Назаров.
Татьяна Можаева