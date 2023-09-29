Сегодня - последний день "бабьего лета". Впереди - дожди...

Как отметил Александр Михайлович, пятница станет последним днем этого теплого и сухого периода, а впереди нас ждет значительное ухудшение погоды:

- Уже в ночь на субботу, 30 сентября, в Санкт-Петербург придет атмосферный фронт, который принесет дожди, и начнется влияние циклонов с настоящей осенней погодой. Можно убирать шорты и футболки до следующего лета и доставать осеннюю одежду.

Суббота будет еще переходным днем между теплом и прохладной погодой, так как днем максимальная температура воздуха в городе будет около +17. Но с началом октября температура упадет ниже +14 градусов, ожидается много дождей, да и усиления ветра будут, как это и положено осенью.

Погрелись мы в сентябре значительно, теперь пора думать и о первых снежинках. Когда они будут, трудно сейчас сказать, но перспективы на конец первой декады уже имеются. Конечно, если атмосфера не закапризничает и снова не перевернет всё наоборот.