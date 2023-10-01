Карташевский народный хор: с песней по жизни!

Карташевский хор по праву считается визитной карточкой Кобринского поселения. Участники этого коллектива - желанные гости на праздниках и творческих мероприятиях во многих поселениях Гатчинского района. В основе такой популярности — не только любовь к песне и вдохновенное исполнение, которые отзываются в сердцах слушателей. Карташевские ветераны стали примером для всех людей «серебряного» возраста, которые не желают сидеть дома просто так, а хотят радоваться жизни и делиться этой радостью с другими людьми.

Самодеятельный хор ветеранов войны и труда был создан в поселке Карташевская в 1980 году: 6 декабря 2023 года коллективу исполняется 43 года! Хор был организован по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Валентины Николаевны Панцыревой. Возглавил коллектив молодой хормейстер Николай Петунин.

Карташеский хор быстро занял достойное место среди лучших коллективов Гатчинского района и Ленинградской области. За минувшие десятилетия коллектив многократно и успешно выступал и в родной Карташевской, и в других населенных пунктах Гатчинского района, и в Санкт-Петербурге. В 2004 году, по итогам V Областного фестиваля ветеранских хоровых коллективов «С песней по жизни», Карташевскому хору ветеранов было присвоено почетное звание народного коллектива.

В репертуаре Карташевского хора - русские народные, лирические, жанровые песни, романсы. По сей день коллективом руководит Заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Фёдорович Петунин. Карташевский народный хор ветеранов войны и труда — постоянный участник, призер и лауреат областных и районных смотров и фестивалей хорового и песенного творчества. Участники хора — обладатели почётных грамот, дипломов, кубков.

Любой коллектив - это прежде всего люди. В первый состав хора вошли ветераны, прошедшие фронт или работавшие на победу в тылу. Одной из первых в хор пришла Анна Аврамовна Крекнова, которая на протяжении долгих лет была ведущей солисткой в коллективе. Несмотря на почтенный возраст (Анне Аврамовне — 92 года!), она продолжает петь в хоре, как и Вера Михайловна Голованова, также одна из первых участниц хора.

Сейчас в Карташевском народном хоре — двадцать участников, из них двое мужчин-солистов. Гордость коллектива - Владимир Мартынов, который многие произведения, в основном русские народные песни, аккомпанирует на балалайке. Это очень украшает выступления хора.

- Мы гордимся нашими мужчинами, поскольку для женщин-участниц коллектива они являются стимулом к творчеству и позитивному настрою, - говорит участница хора, руководитель Карташевского клуба Анна Градович. - Ведь когда знаешь, что в коллективе есть кавалеры, надо выглядеть безупречно. И наши дамы стремятся к совершенству!

Юлия Лысанюк