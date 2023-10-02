В Гатчине 6 октября откроют памятник Ленинградскому учителю
В Гатчине в Приоратском парке у школы N4 благоустраивается дорожка у памятника Ленинградскому учителю. Он будет открыт в пятницу, 6 октября.
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Напомним, жюри конкурса на лучший проект скульптурной композиции Ленинградскому учителю выбрало победителя. Право реализовать свой замысел в Гатчине получил скульптор Арутюн Акобян. Он предложил на конкурс эскиз скульптурной композиции, которая посвящена легендарному гатчинскому педагогу Константину Ушинскому.
Правда, первоначально предполагалось, что памятник установят на бульваре Науки, но потом место поменяли.
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