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Гатчина готовится встречать зиму

Жителям Ленинградской области обещают первый снег уже 7-9 октября.

Рубрики:  Общество

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о первом снеге 7 − 9 октября. Причина — надвигающийся циклон, который пройдет через Финский залив и принесет дожди со штормовым ветром.

В МБУ «УБДХ» организованы дежурные бригады, обработка противогололедными материалами по улично-дорожной сети будет проводиться в случае наступления отрицательных температур воздуха, подметание снега при необходимости.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы 8-921-344-21-21.

 

Фото: из архива УБДХ  