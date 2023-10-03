Гатчина готовится встречать зиму
Жителям Ленинградской области обещают первый снег уже 7-9 октября.
Рубрики: Общество
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о первом снеге 7 − 9 октября. Причина — надвигающийся циклон, который пройдет через Финский залив и принесет дожди со штормовым ветром.
В МБУ «УБДХ» организованы дежурные бригады, обработка противогололедными материалами по улично-дорожной сети будет проводиться в случае наступления отрицательных температур воздуха, подметание снега при необходимости.
Круглосуточный телефон диспетчерской службы 8-921-344-21-21.
Фото: из архива УБДХ
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