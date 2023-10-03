Компенсацию за платное обучение детей теперь можно оформить в МФЦ

Размер компенсации ― до 50%, она выплачивается на каждого ребенка с 1 января 2023. При этом должны соблюдаться условия: наличие у образовательной организации государственной аккредитации, ребенок получает среднее профессиональное образование впервые и в очном формате, среднедушевой доход семьи не превышает величину среднего дохода в Ленинградской области.

Заявление и документы для назначения меры соцподдержки должны поступить на рассмотрение в срок не позднее 31 декабря календарного года, в котором завершился учебный год обучения. Подробнее о новой услуге - на сайте МФЦ.

Новая услуга предоставляется по линии взаимодействия с Центром социальной защиты населения Ленинградской области.