«Нам года не беда, коль душа молода!»
Сегодня в Гатчине в киноконцертном зале «Победа» состоялось праздничное мероприятие «Нам года не беда, коль душа молода!», посвященное Дню пожилого человека. Гости праздника активно участвовали в конкурсах и с удовольствием принимали творческие поздравления.
Для людей элегантного возраста была подготовлена концертно-игровая программа, где в роли ведущего выступил заместитель директора Гатчинского городского Дома культуры, руководитель киноконцертного зала «Победа» Максим Рыженков.
В концертной программе принимали участие сотрудники киноконцертного зала «Победа» - Асия Хабибрахманова, Евгения Олькова и Владислав Орлов, а также юные гатчинские артисты. Своим талантом и яркими зажигательными номерами гостей праздника порадовали воспитанники народного цирка «Гротеск».
Душевные лирические песни исполнила представитель Ленинградского регионального отделения Российского Союза молодежи, лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов Татьяна Девяткина.
Праздник прошел в теплой атмосфере. Представители старшего поколения жителей Гатчины остались довольны и выразили огромную благодарность организаторам.
Татьяна Можаева