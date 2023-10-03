Праздник мудрых, добрых и сильных духом отметили в Гатчине

Всех поздравили руководители Гатчины и района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко. Выступая с приветственным словом, Виталий Андреевич отметил, что в нашем городе – это праздник умных, добрых и дальновидных людей:

- Непростая вам выпала судьба: Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, великие стройки Советского Союза. Сколько в Гатчине сделано вашими руками – какие построены предприятия, созданы совхозы-миллионеры. Вам довелось пережить и перестройку, и развал СССР, и новое построение общества и экономики – все реформы в стране легли на ваши плечи, и вы с честью вынесли эти испытания – верили в лучшее, трудились и помогали другим. Как принято в нашей стране.

От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и коллег-депутатов с Днем мудрости и добра старшее поколение поздравил депутат областного парламента Сергей Коняев:

- Для нас вы – та самая нить, которая связывает времена и поколения. За вашими плечами – огромная жизнь, достойная особого уважения. Вы – опора в деле воспитания наших детей и внуков, и День старшего поколения у нас – каждый день: так воспитано наше общество, таковы наши традиции и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Россияне навсегда сохранят уважение к ветеранам.

С праздником мудрого человека всех поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов.

В праздничном концерте приняли участие танцевальные ансамбли «Конфетти», «Эльдорадо», «Серебряное озеро», а также поэт и музыкант, генеральный директор московского центра «Русская гармонь» Александр Ганичев и солистка центра Светлана Калачева.

…Историки и социологи считают, что переход человечества к цивилизованному образу жизни произошел в тот момент, когда мы начали заботиться даже не о детях, а о пожилых людях. Именно они служат связующим звеном между поколениями – теми, кто жил раньше, и теми, кому суждено населять Землю в грядущем.

В Гатчинском районе – более 69 тысяч пожилых жителей, 28% от общей численности населения. Причем мужчин в 2,3 раза меньше, чем женщин. В возрасте от 70 до 79 лет – 14 тысяч человек, от 80 до 89 лет – 8,5 тысяч, от 90 до 99 лет – 1,3 тыс. человек. Четыре женщины перешагнули 100-летний рубеж, одна из них проживает в Гатчине, трое – в районе.

17 октября 100-летие будет отмечать жительница Гатчины Устинья Ивановна Богданова, участница Великой Отечественной войны. А самая старшая жительница нашего района живет в Коммунаре – Нина Ивановна Иванова, 1921 года рождения.





Екатерина Дзюба

Фото автора и Гатчинского ДК