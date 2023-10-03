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В Гатчине отключат холодную воду 5 октября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды по ряду адресов в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 05.10.23 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующем адресам:

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4, 6, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 23А, 25/1, 27, 29, 31;

ул. Крупской, д. 1А;

ул. Коли Подрядчикова, д. 2;

ул. Константинова, д. 1Б;

ул. Гагарина, д. 3, 4, 5, 5А, 6, 7А;

пр. 25 Октября, д. 26, 28, 30А, 36, 38А.