День гражданской обороны в Гатчинском кадетском классе

Ребят познакомили с историей создания Гражданской обороны страны. 4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. С этого времени началось создание системы Гражданской обороны страны. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий. Сотрудники ОНДиПР Гатчинского района рассказали о задачах и функциях Гражданской обороны в настоящее время, разъяснили, для чего предназначен сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Гражданская оборона является всенародным делом. Юные граждане страны должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Знать, как правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку.

Основная задача открытого урока обучение подрастающего поколения мероприятиям по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Это поможет им спасти самое дорогое – свою жизнь и жизнь близких людей.





ОНДиПР Гатчинского района