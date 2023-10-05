Осеннее настроение Светланы Ивановой

На выставке представлены в основном натюрморты с «осенним» характером, выполненные в технике масляной живописи и гризайль. Светлана Иванова по образованию - инженер лесного хозяйства. Может быть, поэтому все ее работы проникнуты настоящей любовью к природе, искренним любованием ее тихой красотой и благодарностью к её щедрым дарам.

Светлана Александровна начала заниматься живописью в 2016 году, сначала самостоятельно — по книгам и мастер-классам. В 2019 году она продолжила обучение в Гатчинской народной изостудии под руководством Татьяны Васильевой. Несмотря на то, что Светлана Иванова — скорее, любитель, чем профессиональный художник, ее талант, труд и упорство в совершенствовании своих навыков уже оценили мастера кисти, год назад приняв ее в Гатчинское товарищество художников.

Светлана Иванова — постоянный участник коллективных выставок ГТХ. Её живописные работы опубликованы в литературно-краеведческом альманахе «Оредеж». Живопись — не единственное увлечение Светланы Александровны. Помимо этого, она также занимается лоскутным шитьём, народной куклой, фотографией и стихотворчеством.

Выставка «Настроение — Осень» Светланы Ивановой продлится в музее до 15 октября.

Юлия Лысанюк