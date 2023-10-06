«Эльдорадо»: яркий старт нового творческого сезона

«Такого не видели даже мы, а мы - артисты «бывалые», - переполненные эмоциями, окрыленные танцоры «Эльдорадо» вернулись из Москвы, с размахом отметившей 876-летие. Как они оказались на дне рождения столицы, какие еще интересные истории произошли в начале нового творческого сезона, рассказывает руководитель ТСК «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры Наталья Седова.

Открытие творческого сезона в «Эльдорадо» происходит не по расписанию, а, зачастую, зависит от знаковых культурных мероприятий. И до поездки в Москву их было немало.

«Земля моя добрая»

Новый сезон по традиции начался с двух масштабных мероприятий. Причем, первое прошло уже в конце июля. Это День рождения Гатчинского района. А вслед за ним - День рождения Ленинградской области. К этим событиям всегда готовятся большие хореографические постановки - творческие коллаборации с известными артистами, певцами. И коллектив «Эльдорадо» под руководством Натальи Седовой и балетмейстера Константина Архипкина сразу погрузился в «океан» творчества.

- На Дне Ленинградской области нам посчастливилось встретиться с Народным артистом Российской Федерации, солистом Мариинского театра Василием Герелло, - рассказывает Наталья Седова. - У нас и раньше были совместные номера. Но в этот раз работа предстояла большая! Это чудесное лирическое произведение композитора Е. Птичкина и поэта С. Острового «Земля моя добрая». В нем тот самый настоящий патриотизм, который не бьет прямо в глаз, а проникает в сердце. В результате получилась очень интересная хореография и полноценный концертный номер. А самое замечательное, что песня, которую для нас открыл этот большой артист, стала лейтмотивом нашего нового творческого сезона.

Накануне Дня города Гатчины, совершено случайно, мы затронули эту тему в разговоре с руководителем вокальной студии «Vocalissimo-Bellissimo» Натальей Рочевой. Оказалось, наши мысли созвучны. И в кратчайшие сроки мы сделали совместную работу с ее учеником, начинающим баритоном Макаром Безгиным. В его исполнении «Земля моя добрая» прозвучала на творческой акции «Гатчинский вальс», приуроченной к Дню города Гатчины. Очень радует, что 16-летний исполнитель и участники ансамбля ТСК «Эльдорадо» - его ровесники выступают вместе, что на нашей гатчинской земле есть такие таланты!

Также День Ленинградской области подарил «Эльдорадо» встречу с Народным артистом Российской Федерации, актером театра, кино и телевидения Дмитрием Харатьяном. Совместная работа была на его самую известную песню «Гардемарины, вперед!».

- Я поймала себя на мысли, что не перестаю радоваться тому, как повезло нашим ребятам, - рассуждает Наталья Седова. - Мы – коллектив детский, юношеский, молодежный, но не профессиональный. Но мы можем гордиться тем, что наши танцоры выходят на «большую сцену» с супер-исполнителями - настоящими профессионалами, настоящими звездами - на равных. Мы делаем совместные концертные номера. Ребята получают потрясающую практику, возможность открытия театрального, концертного мира, возможность удивительных знакомств и сами становятся настоящими артистами.

В одном дыхании с Гатчиной

В сентябре творческий экспресс «Эльдорадо» продолжал свой по- настоящему звездный путь. Концерт-фестиваль под открытым небом «Гатчинские встречи», организованный Гатчинским Домом культуры при поддержке администрации Гатчинского района, собрал полную площадь зрителей перед Домом культуры. Главным инициатором и организатором «Гатчинских встреч» является директор ДК Сергей Фикс. В этом году танцоры «Эльдорадо» выступали вместе с такими известными артистами российской эстрады, как Татьяна Буланова, Андрей Державин, Евгений Финадеев, Алена Мальцева.

- «Ясный мой свет» мы делали вместе с самыми маленькими танцорами, - рассказывает Наталья Седова. - Конечно, нынешние дети не знают звезд прошлых лет. Но родители реагировали очень эмоционально: «Это же наша молодость. Мы под нее танцевали!» Звонили своим знакомым и рассказывали, что их дети выступали на одной сцене с Татьяной Булановой. А в ответ: «Не может быть!» Поверить никто не мог. Это потрясающая история для всего города и для наших танцоров!

На «Гатчинских встречах» у «Эльдорадо» состоялась премьера на песню «По Тверской» с Евгением Финадеевым и Аленой Мальцевой. Песня очень танцевальная, заводная. Именно с ней уже на следующий день после гатчинских концертов танцоры «Эльдорадо» ехали в Москву.

- Москва отмечала День города с размахом: мероприятия шли три дня, одно из них – на Поклонной горе, - продолжила рассказ Наталья Седова. - Масштаб празднования потрясал! Выходишь на сцену – до горизонта люди! Это очень большая ответственность. Было представлено только три хореографических коллектива: «Тодес», «Балет Сагаловой» и «Эльдорадо». От нашего коллектива выступали Иван Зиновьев, Алена Дубанова, Андрей Рытов, Полина Репета, Иван Ланкович и Вероника Фадеева. Мы счастливы вместе с нашими танцорами, что наш совместный труд имеет такую высокую оценку! От души благодарим за поддержку программного директора «Дорожного радио» Кирилла Сорокина, директора Гатчинского городского Дом культуры» Сергея Александровича Фикса. Благодарим за доверие, прекрасные песни и яркие образы Евгения Финадеева и группу «Ярмарка»: Алену Мальцеву и Александра Юрова.

Больше, чем просто «танцы»

Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» живет дальше, по своему творческому плану: танцует, развивается, растит новых артистов.

Сейчас «Эльдорадо» объединяет около 100 человек. И, конечно, всегда рад новым талантам. Конкурса в «Эльдорадо» нет. Время оставляет рядом людей, которые одинаково с нами смотрят на хореографию и ценят те удивительные возможности, которые мы даем как коллектив.

- За долгие годы я поняла: не каждый может идти рядом с нами, лениться у нас в коллективе точно не получится. Мы живем в высоком темпе, ведь многое хочется успеть реализовать! Поэтому ждем людей креативных, увлеченных, для которых хореография будет больше, чем просто «танцы». А вселенная всегда дает нам ответы. Так, в Москве ребятам выдали бейджи, на которых большими буквами было написано – «АРТИСТ». А значит, впереди нас ждет интересная артистическая танцевальная жизнь! – уверена Наталья Седова.

Татьяна Можаева