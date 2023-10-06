«Горячее» лето Комитета ЖКХ

- В этом году на капитальный ремонт автодорог из местного бюджета была выделена беспрецедентная сумма – более 273 млн рублей. Такой объем финансирования позволил привести в порядок несколько центральных и периферийных городских улиц.

- Где закончен ремонт?

- На сегодняшний момент завершен капремонт улицы Кустова – с устройством тротуара, парковок, водоотведением, переносом сетей электроснабжения и водозаборных колонок. Работы проводились в стесненных условиях, асфальтированию и благоустройству предшествовала замена сетей отопления, строительство газопровода к домам. Сейчас улица эксплуатируется в тестовом режиме – для принятия решения об изменении организации движения транспорта: стоит ли делать улицу Кустова дорогой с односторонним движением?

Также сейчас идет процесс приемки Новой улицы, где выполнены ремонтные работы с устройством автобусных павильонов, нанесением разметки, установкой дорожных знаков.

Заканчивается ремонт улицы Матвеева. Это сложный объект, работать приходилось в непростых условиях. Проезжую часть заасфальтировали, тротуар построили, установлены поребрики, на улице будут новые остановки и дорожные знаки.

За счет муниципальных средств сделана подъездная дорога к ПИЯФу: отрезок от перекрестка улиц Крупской и Рощинской до Красносельского шоссе. Положен качественный асфальт, отсыпаны обочины.

- Улицы в центре города остались «на сладкое»?

- Улица Хохлова на участке от дома № 3 до ул. Крупской, 1 и до ул. Радищева, 3 будет заасфальтирована до 16 октября. Устройство дорожного покрытия улиц Радищева и Достоевского, где практически закончена перекладка водопровода, пройдет с 16 по 30 октября. Сегодня подрядчики, занимающиеся асфальтированием, вышли на эти объекты и ведут работы параллельно, практически наступая на пятки подрядчику, который выполняет ремонт сетей.

- Что сделано для пешеходов?

- В этом году мы решили проблему строительства тротуаров на К. Маркса – по обеим сторонам улицы, от Варшавского вокзала до ул. Достоевского. Работы выполнены качественно, тротуары вымощены плиткой. В рамках этого контракта мы также отремонтировали все заезды во дворы.

Построен тротуар на четной стороне улицы Киргетова (нечетная сторона запланирована на 2024 год) и на ул. 7-й Армии – от проспекта 25 Октября до бульвара Науки – с устройством парковки возле лицея № 3 и установкой пешеходного ограждения, с отводом воды с пониженных участков.

- Где в городе были отремонтированы дворы?

- В этом году мы впервые применили новый стиль капремонта: ремонтировать не по одному двору – точечно, выборочно, а поквартально (по такому же пути мы будем идти и в 2024 году). Это комплексный подход, результат которого значителен и потому хорошо заметен, а кроме того, в данном случае соблюдается принцип справедливости. Потому что у людей всегда возникает закономерный вопрос: «Почему их двор ремонтируют, а не наш, если он в таком же плачевном состоянии?».

В итоге был сделан целый квартал на Хохловом поле: от дома № 11 до дома № 21 по улице Хохлова выполнен капитальный ремонт дворовых территорий: заасфальтирована проезжая часть, уложена тротуарная плитка, сделаны парковки – с перспективой. Мы несколько раз совершали обход Солнечного переулка и самой улицы Хохлова, осматривали территорию, приняли во внимание пожелания жителей, при разработке дизайн-проекта учли все народные тропы. Обустраивая дворы, снесли много аварийных деревьев и сохранили красивейшую березовую аллею во дворе дома № 15, поменяли фонарные столбы и там, где раньше были раньше парковки вдоль фасадов домов, разбили газоны.

- Как реагировали жители на столь масштабные перемены?

- Проект шел спокойно, люди проявили сознательность и понимание. Если бы такое отношение было по всему городу, работать было бы и проще, и приятней. Потому что при любых ремонтно-строительных работах, к сожалению, возникает слишком вопросов: кто-то меряет рулеткой кусок асфальта вплоть до сантиметра, кто-то борется за гнилое дерево, а сосед требует все спилить, кому-то нужны парковки – кому-то не нужны, одни жильцы ратуют за детскую площадку – другие хотят выгуливать собак, и каждая жалоба отнимает время.

- По каким программам делались ремонты дворов?

- Не надо путать муниципальные программы с нацпроектами. В этом сезоне было выполнено благоустройство двух больших дворов: на проспекте 25 Октября, 56 и за центральной почтой, на проспекте 25 Октября, 37 – ул. Киргетова, 8. Эти дворы отремонтированы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

На въезде работы завершены, и двор готов к приемке: оборудование на детской площадке установлено, резиновое покрытие нанесено, тротуары и подходы к парадным замощены плиткой, проезжая часть и парковки заасфальтированы, контейнерная площадка во дворе тоже новая. И впервые в городе мы установили там два шахматных стола, которые очень хорошо вписались в общую картину. Будем надеяться, что эти уличные шахматные доски будут использоваться по назначению. Двор получился достойным.

Также подошел к завершению капремонт двора за почтамтом: положен новый асфальт, сделаны тротуары, подходы к подъездам дома № 37 по проспекту 25 Октября, проведены озеленительные работы: посажено 10 каштанов, 10 кленов, пять туй и кустарник вдоль пешеходного ограждения.

Стоит упомянуть и двор на улице Красных Военлетов, 10: там на месте грязного пустыря мы сделали парковку и обустроили газон. В минувшую пятницу на этой территории силами сотрудников гатчинской администрации, УБДХ и представителей Росгидромета была посажена каштановая аллея.

- Начинается отопительный сезон. Не ждать ли нам сюрпризов?

- В этом году на ремонт теплосетей и оборудования было выделено около ста миллионов рублей из бюджета Гатчинского района, с софинансированием правительства области. В итоге сделан ремонт двух самых мощных котельных в Гатчине: комплектной трансформаторной подстанции и распределительной подстанции на котельной

№ 10, которая обслуживает Аэродром и Мариенбург, а также ремонт двух комплектных трансформаторных подстанций на котельной № 11, обслуживающей центр города и Въезд.

Кроме того, отремонтирована теплотрасса на ул. Авиатриссы Зверевой и на ул. Новоселов, дом № 2 и № 4: все работы выполнены, теплотрассы, подходящие к этим домам, заменены. Работы проведены методом горизонтально-направленного бурения, без разрушения дорожного покрытия. Мы помним опыт прошлого года, когда жители этих домов в новогодние праздники остались без отопления, и сотрудники коммунальных служб денно и нощно устраняли аварию – теперь ремонтные работы закончены, территория благоустроена: можно спать спокойно.

В рамках программы «Комфортная городская среда» проведено очень много работ во дворах на ул. Хохлова и Киргетова, заменены большие участки труб теплотрассы. С территории детской поликлиники на ул. Хохлова убраны сети, проходившие над поверхностью земли: новые трубы заложены в бетонные короба, как и должно быть. Такой же объем работ, кстати, сделан на улице Леонова возле домов № 12 и № 14. Сами дома были отремонтированы в прошлом году по программе фонда капремонта, и проходившая по территории теплотрасса отнюдь не украшала ландшафт рядом с обновленными пятиэтажками.

На Красной улице – от ул. Чкалова до Соборной – завершены работы по замене теплосетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения, подрядчик занимается асфальтированием. При этом мы включили в благоустройство и территорию перед Покровским собором – до лестничных ступенек: там тоже поменяли сети, а территорию решили выложить плиткой.

Комплексные работы в городе будут продолжаться.

- Какая территория была благоустроена по нацпроекту в Гатчине?

- По федеральному проекту «Комфортная городская среда» в этом году был сделан Гатчинский дворик – с полной заменой инженерных сетей и благоустройством. На следующий год планируется капремонт общественной территории в Мариенбурге на ул. 120-й дивизии – именно за этот участок проголосовало большинство жителей.

- Александр Алексеевич, что еще нужно сделать в городе до конца года по муниципальным программам – не считая улиц Радищева, Достоевского и Хохлова, где работы давно ведутся?

- В октябре будем проводить мероприятия, связанные с программой обеспечения доступной среды для инвалидов. В этом году на бульваре Авиаторов, д. 3, корпус 3 сделаем вход в квартиру первого этажа через балкон. Долго пришлось размышлять над этой проблемой, в итоге мы нашли проектное решение и будем оборудовать пандус и специальную входную дверь.

Также до конца года в Гатчине должны быть отремонтированы две муниципальных квартиры.

- Что сделано в сельской местности в части полномочий комитета ЖКХ?

- Завершается ремонт участка трубопровода отопления и горячего водоснабжения в Сяськелево, ремонт участка автодороги Кобрино – Руново – Карташевская. Отремонтировано шоссе Старосиверская – Маргусы – Куровицы, подъезд к деревне Реболово, дорога к садоводческому массиву «Красницы». Выполнен ремонт водопропускной трубы на подъезде к деревне Воцко, отремонтированы барьерные ограждения на шоссе Алапурская – Юля-Пурская, трубопереезд через реку Кремянку на автодороге Новинка – Чаща.

В рамках концессионного соглашения в 2023 году запланирована модернизация канализационных сетей в поселке Сиверский-2 и в Дружной горке, модернизация очистных сооружений в Новосиверской, строительство станции водоподготовки в Елизаветино, модернизация скважин в Вырице, Рождествено, Дружной Горке.

Поселения Гатчинского района также активно участвуют в выборе объектов для благоустройства в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». В этом году было торжественно открыто несколько преображенных общественных территорий: в Коммнаре, Пудомягах, Кобралово, в Новом Свете, в Кобринском, Малом Верево, Сиверском, Вырице, Высокоключевом, в Пудости, Сяськелево и в Тайцах, и поселения уже готовят проекты следующего года.

Екатерина Дзюба