Пьяная за рулём – с ребёнком и котёнком

В ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району в ночное время остановили машину, за рулем которой была женщина. Поведение гражданки вызвало подозрения у полицейских, и даму протестировали на алкогольное опьянение. «Алкотектор» показал содержание спирта в количестве 0,664 мг/л, что превышает допустимую погрешность более чем в четыре раза. В качестве пассажиров в салоне находились маленький ребенок и котенок.

Даму отстранили от управления. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.

Во время оформления материалов дела гражданка А. продемонстрировала недопустимое поведение, свидетельствующее об игнорировании положений действующего законодательства и норм морали. Мало того, что она управляла машиной, будучи нетрезвой и подвергая опасности жизнь и здоровье своих маленьких пассажиров, но она же создала тяжелую эмоциональную и психологическую ситуацию для ребенка, когда разразилась нецензурной бранью в адрес госавтоинспектора, что подтверждается видеоматериалами дела.

Административное правонарушение в данном случае отличается особой общественной опасностью, поскольку было совершено водителем в таком состоянии опьянения, при котором чувства притупляются, поведение притормаживается, периферическое зрение слабеет. Опасность данного состояния заключается в потере контроля над действиями.

Суд отдельно отметил профессионализм инспектора ДПС, который, несмотря на сложную психоэмоциональную ситуацию, смог без ущерба для выполнения своих непосредственных служебных обязанностей наладить коммуникацию с невольным малолетним свидетелем, успокоив ребенка и обеспечив максимально возможный уровень комфорта в создавшейся ситуации, а также провел процедуру составления протокола в соответствии с законом, продемонстрировав образцовый пример дисциплины и вежливости для сотрудника органов внутренних дел в ситуации повышенной конфликтности.

Гражданка А. привлечена мировым судьей к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.