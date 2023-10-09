«Хочу быть гатчинским учителем!»

Праздник открыл молодежный хор «Апрель». Вместе с залом образцовый коллектив, лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнил Государственный гимн Российской Федерации. Праздник вели ученица Сиверской школы №3 Лиза Назарова и выпускник Гатчинского лицея № 3 Андрей Букас.

День учителя – прекрасный праздник благодарности людям, которые своим педагогическим трудом и талантом создают будущее нашей страны и наших детей. Заслуженных наград в этот день удостоены около 40 человек. Теплые поздравления принимали учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования.

Первым педагогов Гатчинского района поздравил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

- Я до сих пор с благодарность вспоминаю своего первого учителя. У нас была трехлетняя школа на 16 учеников. И всего один учитель. Она дала нам и образование, и воспитание, и путевку в большую жизнь. И этим нужно дорожить. У каждого из вас есть свои ученики, в которых вы вкладываете душу. Спасибо вам огромное и низкий поклон! – сказал Николай Емельянов.

Николай Емельянов вручил благодарности губернатора Ленинградской области за многолетний и плодотворный труд, высокие достижения в воспитании и обучении подрастающего поколения: учителю начальных классов Большеколпанской школы Александре Петровне Антоновой, учителю начальных классов Минской начальной школы-детского сада Тамаре Ивановне Корнеевой, учитель географии Кобраловской основной школы Алексею Михайловичу Бразину, заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада №2 Ирине Николаевне Дорошенко, заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада №18 Людмиле Владимировне Степановой.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено директору Гатчинской школы №7 Марине Викторовне Шутовой, директору Коммунарской школы №1 Иде Викторовне Савельевой, заместителю директора Информационно-методического центра Ольге Федоровне Мажарцевой, учителю начальных классов Гатчинской школы №1 Инне Юрьевне Мусаевой, педагогу дополнительного образования Гатчинской школы №2 Галине Викторовне Журавлевой, учителю русского языка и литературы Гатчинского лицея №3 Ольге Евгеньевне Титовой, учителю начальных классов Гатчинской школы №4 Валентине Борисовне Васильевой, учителю начальных классов Гатчинской гимназии имени Ушинского Елене Юрьевне Никифоровой, социальному педагогу Веревской школы Татьяне Николаевне Шкурняевой.

Нагрудный знак «За верность профессии» вручен тренеру-преподавателю Коммунарской спортивной школы Евгении Львовне Голодниковой. Знаком «Почетный наставник» отмечен труд учителя иностранного языка Коммунарской школы №1 Галины Леонидовны Главатских.

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации «За добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования» награждены 15 педагогов.

Педагогов поздравили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Они говорили об успехах системы образования Гатчинского района и благодарили учителей за то, что они выбрали такую сложную, но очень важную и почетную профессию.

- Я искренне приветствую сегодня представителей «Команды 47», - сказала Людмила Нещадим. - С 2024 года мы запускаем муниципальный проект «Гатчинский учитель». Чтобы каждый выпускник любого педагогического учебного заведения, получая диплом, говорил: «Я хочу быть гатчинским учителем». Я благодарна всем, кто включился в наполнение данного проекта. Это вызов времени. Запуская две новые школы в 2024-2025 годах мы должны будем привлечь порядка 150-200 учителей! И, конечно, мы должны быть абсолютно конкурентоспособные во всех смыслах. Без дополнительным мер поддержки педагогов нам не обойтись. Мы сформулировали только первые мероприятия, которые будем запускать со следующего года. Это повышенные денежные выплаты, поддержка молодых учителей, введение муниципального жилищного сертификата. Мы в очередной раз в начале большого пути!

Всех, кто гордо носит звание учитель, мастер, педагог, наставник, тепло поздравили с праздником депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Олег Белов и Александр Русских.

Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области «За большой вклад в развитие дополнительного образования» удостоен коллектив районной спортивной школы «Юность».

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждены учитель иностранных языков Высокоключевой школы Валентина Алексеевна Трошагина, учитель-логопед детского сада № 17 Светлана Николаевна Симон, инструктор по физической культуре детского сада № 43 Галина Анатольевна Чашина. Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области объявлена учителю русского языка и литературы Сиверской гимназии Наталье Харлампиевне Ивановой.

От всей души гатчинских учителей поздравила председатель Территориальной организации Гатчинского района профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Криворук. Грамотой профсоюза «За развитие социального партнерства» награждены восемь руководителей школ и председателей первичных профсоюзных организаций.

Значимым событием стала презентация книги «Лица Гатчинского образования» Игоря Борисовича Смирнова - кандидата педагогических наук, заслуженного учителя России, абсолютного победителя конкурса «Учитель года - 2002». Завершив преподавательскую деятельность, Игорь Борисович продолжает читать лекции, активно участвует в общественной жизни Гатчинского района и Ленинградской области. Мэтр рассказал о своей книге и об одном из ее героев - ветеране педагогического труда, учителе математики, директоре Гатчинской школы №1 с 1979 по 1990 год Наталье Викторовне Быковой. Под аплодисменты зала она вышла на сцену и обратилась с напутственными словами к учителям, которые только начинают свой педагогический путь.

На празднике был дан старт четвертому муниципальному смотру-конкурсу профессионального мастерства «Педагогическое мастерство без границ». Этот конкурс объединяет людей не просто причастных к благородной профессии учителя, но и делающих свое дело творчески, с любовью к ученикам, вкладывая душу. Об открытии конкурса рассказал видеоролик. Всех, кто был представлен на экране, объединяет преданность своему делу, профессиональный азарт, постоянный творческий поиск и любовь к детям.

Гатчинским педагогам было преподнесено множество творческих подарков от лучших гатчинских коллективов. В концерте приняли участие ансамбль бального танца «Жемчужина», студия вокала «Vocalissimo-Bellissimo», студия танца «РитмИкс», театр костюма «Катюша», а завершился праздник выступлением фольк-шоу группы «Колесо».

Татьяна Можаева