Ростислав Владимирович Павлов в 2014 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, в 2016 г - интернатуру по онкологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования, в 2018 – ординатуру в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в Москве.

В 2020 году он занял 1 место в рейтинге онкологов Москвы по мнению пациентов (Премия ПРОДОКТОРОВ). Работал заместителем директора по медицинской части (онкология) клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ.

С 2019 по 2020 годы в Академии Медицинского образования (г. Москва) Ростислав Владимирович закончил программы по хирургии; организации здравоохранения и общественному здоровью; организации работы операционного блока и ЦСО.

Резидент Высшей школы онкологии (2016 г), выпускник Skolkovo (2020 г) и Harvard University Opinion (2022 г), сооснователь уникальных медицинских проектов, Ростислав Павлов прошел многочисленные курсы повышения квалификации как в России, так и за рубежом, в том числе в Чехии, Венгрии, Австрии, Литве, Сингапуре и Швейцарии, имеет много различных профессиональных наград.

Александр Жарков выразил благодарность экс-главному врачу больницы Роману Григорьевичу Осадчему и его команде за работу и отметил, что «комитет приложит все усилия, чтобы Гатчинская больница была максимально эффективной».





По информации пресс-службы Гатчинской КМБ