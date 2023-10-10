Гатчинский хор ветеранов отметил 25-летие

За четверть века народный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» Гатчинского ДК дал большое количество концертов, возросло творческое мастерство участников коллектива. Хор является лауреатом различных фестивалей и смотров-конкурсов. В настоящее время в коллективе около 50 человек, самому старшему - за 90 лет.

Горячие аплодисменты и особые слова благодарности были адресованы руководителю коллектива - почетному работнику среднего профессионального образования Российской Федерации, отличнику народного просвещения, хормейстеру Софье Левицкой и концертмейстеру Елене Веселовой.

- Хор, конечно, меняется. Но мы всегда помним тех, кто был у нас в коллективе. Любим всех, кто занимался и занимается. Мы растем музыкально и творчески, и сегодня это покажем, - сказала Софья Левицкая.

В репертуаре хора несколько десятков произведений - духовная, отечественная и зарубежная классика, русские народные и патриотические песни. Особенно полюбившиеся были исполнены в этот день.

Праздничная встреча с поклонниками сопровождалась воспоминаниями и откровениями. «Хор в моей жизни – это все. Здесь душа радуется. Пока поем – живется интересно», - признавались участники коллектива.

От руководителей Гатчинского района хор ветеранов поздравила председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

- Академический хор ветеранов войны и труда – это настоящая семья, сплоченная общими ценностями и патриотическим духом. Благодаря популярности, огромной любви аудитории хору было присвоено звание «Народного коллектива». От всей души желаем всему коллективу хора крепкого здоровья, невероятного вдохновения и новых ярких творческих свершений. Пусть коллектив продолжает радовать своими выступлениями, прославляя идеалы добра и мира, - говорилось в поздравительном адресе.

Не менее приятная часть торжества – церемония награждения. Ее вместе с Марией Титовой провел директор Дома культуры Сергей Фикс. Хору ветеранов был вручен денежный сертификат от администрации Гатчинского района и комитета по культуре и объявлена благодарность главы района за большой вклад в развитие и сохранения самодеятельного творчества, активное участие в культурной жизни города Гатчины и Гатчинского района и связи 25-летием со дня основания.

Грамотой комитета по культуре и туризму Ленинградской области и областного Дома народного творчества за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие хорового самодеятельного искусства награждена хормейстер коллектива Софья Левицкая. Почетной грамотой главы Гатчинского района - аккомпаниатор-концертмейстер Елена Веселова.

Благодарности районного комитета по культуре и туризму и Гатчинского ДК за активную жизненную позицию, многолетнюю творческую деятельность и успехи в хоровом пении удостоены более десятка ветеранов. Среди награжденных – Нина Исаева, Татьяна Шипилова, Светлана Борисова, Людмила Шарапаева, Владимир Кошелев, Галина Бурцева, Ирина Макашева и другие.

- От всего нашего дружного коллектива желаю вам крепкого здоровья, счастья. Спасибо, что вы у нас такие красивые и молодые. Я вас очень люблю. Всего вам доброго! – обратился к героям дня Сергей Фикс.

С теплыми поздравлениями и подарками на празднике выступили коллеги, друзья и родственники участников творческого коллектива. Приятный музыкальный сюрприз преподнесли поющие ветераны из Выборга.

К 25-летию были изготовлены красивые альбомы, в которых собрана летопись истории хора ветеранов с фотографиями и стихами. Подарочные альбомы вручили членам коллектива и почетным гостям.

Татьяна Можаева