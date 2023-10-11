Жители Мариенбурга обеспокоены состоянием дома и его будущим. К главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим обратилась инициативная группа с просьбой принять дом в муниципальную собственность и выполнить мероприятия по его сохранению – чтобы впоследствии использовать для городских нужд.

Сотрудники комитета по управлению имуществом, комитета по культуре и управления строительством г. Гатчины встретились с активистами Мариенбурга и собственниками здания, чтобы осмотреть дом и определить возможность получения первого этажа в муниципальную собственность. Хозяин второго этажа со своей квартирой расставаться не намерен.

…Двухэтажный жилой дом общей площадью 342,9 кв. метра, построенный в 1892 году архитектором Н.В. Дмитриевым, является объектом культурного наследия регионального значения. Числится он как многоквартирный жилой дом и находится в частных руках. Жилой он только наполовину. В свое время первый этаж занимала аптека, потом его купил у города предприниматель и организовал там магазин. Теперь от магазина остались только пустые витрины и кое-какая внутренняя отделка. Владелец выставил это помещение на продажу.

На втором этаже поселился художник из Петербурга Сергей Матвеев. Не так давно он приобрел эту часть дома в собственность и пытается ремонтировать своими силами, но средства, конечно, ограничены. По словам самого Сергея Николаевича, он прилагает все усилия, чтобы сохранить дом:

- Я активно занимаюсь починкой крыши. За сезон кровля практически восстановлена, уже не течет и дальше гнить не будет. Мне очень понравился дом, и я решил, что это замечательный вариант для меня: в одной части дома будет мастерская, в другой – жилые помещения. Если на первом этаже получится организовать культурный центр, как хотят жители, будет вообще замечательно. У меня много друзей художников, я, кроме того, занимаюсь фольклором – можно организовать обучение детей.

Культурно-досуговый центр, музейно-выставочный комплекс, помещения для мастер-классов – таково целевое назначение первого этажа «Дома с башней» с точки зрения граждан. Как говорят активисты, в микрорайоне не хватает именно такого учреждения культуры, и нижний этаж особняка – визитной карточки Мариенбурга – как нельзя лучше для этого подходит. И, по мнению представителя областного комитета по сохранению объектов культурного наследия, данная деятельность не противоречит закону.

Больше всего жители переживают, чтобы в случае продажи первого этажа дома частному лицу новый владелец не открыл там злачное место. Тогда – пропал дом.

…«Дом с башней» – не просто интересный архитектурный объект. Некоторые до сих пор называют его дачей Зинаиды Гиппиус – вместе с Мережковским она провела здесь дачный сезон 1904 года. По данным Центром культуры дому тоже приходилось бывать: после революции дача, принадлежавшая действительному статскому советнику, инженеру Министерства путей сообщения В.В. Грачеву, была национализирована, и в ней разместился Народный дом – культурно-просветительское заведение для молодежи.

После войны в доме организовали коммуналки. Здание ветшало, кое-как поддерживаемое владельцами, и теперь требует капитального ремонта. Участь дома напрямую зависит от того, в чьи руки он попадет.

Екатерина Дзюба