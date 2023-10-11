«Гатчинская Романсиада» приглашает!

Авторитетное жюри во главе с заслуженной артисткой России Марией Людько будет оценивать мастерство более пятидесяти исполнителей из разных регионов нашей страны. Уже стало традицией участие в конкурсе студентов консерватории из Китайской Народной Республики.

Оргкомитет «Гатчинской Романсиады-2023» учредил специальные номинации, посвященные творчеству композиторов Исаака Шварца и Сергея Рахманинова.

Гала-концерт обещает быть красочным, атмосферным и щедрым на блистательных исполнителей - солист Михайловского театра, народный артист России Николай Копылов, пианист-виртуоз Александр Каган, артист мюзиклов Георгий Новицкий, солист театра «Мюзик-Холл» Павел Шнипов, победители конкурса прошлых лет Егор Мартыненко и Роман Лиманский, и конечно, лауреаты «Гатчинской Романсиады-2023» исполнят самые яркие произведения в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Дины Каминской.

Впервые в Гатчине в составе жюри и на сцене – столичная звезда романса Анна Аверина.

Проведут концерт – заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская и художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.

Начало Гала-концерта конкурса 22 октября в 19.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте quicktickets.ru.