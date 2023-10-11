Информационно-консультационный центр по защите прав потребителей работает в Гатчине

Здесь можно бесплатно получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, помощь в составлении претензий в адрес продавцов, исполнителей услуг (работ) о нарушении прав потребителей, составлении исковых заявлений о защите нарушенных потребительских прав.

Информационно-консультационный центр работает по адресу: г. Гатчина, ул. Константинова, д. 2. Телефон – 8 (81371) 388-12. Часы приема: понедельник – четверг с 10-00 до 17-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.