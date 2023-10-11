На дорогах области – свой асфальт

«Ленинградская панорама» побывала на открытии первого за долгие годы государственного асфальтобетонного завода в 47-м регионе. По пути мы также проверили, как реализуется соглашение о совместном ремонте дачных дорог, подписанное между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Первый в 21 веке

Свыше 1200 тонн готовой асфальтовой смеси в рабочую смену – такова мощность нового асфальтобетонного завода «Кировск», начавшего свою работу в Ленинградской области. Этого объёма хватит, чтобы построить километр новой двухполосной дороги. А значит, с каждым днём его работы наш регион будет прирастать безопасным и качественным дорожным покрытием. Ведь большая часть готовой продукции пойдёт именно на ремонт и строительство автомагистралей Ленобласти. Такова позиция государства, которое и стало инициатором создания АБЗ «Кировск».

Событие это, безусловно, историческое. Завод в Кировском районе – первый построенный государственный асфальтобетонный завод в Ленобласти с 70-х годов прошлого столетия. Только вдумайтесь: свыше полувека поставками асфальта в регион занимались или частники, или иностранные компании.

Тренд на импортозамещение для дорожной отрасли понятен: он вызван не только и не столько западными санкциями. В качестве заказчика государство сможет и контролировать качество материала, и напрямую координировать действия с теми же дорожными строителями. Темпы стройки в регионе таковы, что качественный асфальт рабочим нужен, как говорится, «здесь и сейчас».

– Мы активно привлекаем все средства федерального бюджета, регионального, берем кредиты для того, чтобы максимально нарастить объемы строительства, реконструкции, ремонта улиц и дорог Ленинградской области. Конечно, сегодня, выйдя на серьезные темпы, комитет дорожного хозяйства является крупнейшим заказчиком. Больше всего средств мы тратим на дороги, подобные объемы требуют своего производства, – сказал на открытии завода Евгений Барановский, заместитель председателя Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Горячий. Качественный. Наш.

Важной особенностью нового завода стало его место расположения. С одной стороны, он находится на удалении от жилых кварталов, а значит, у кировчан не будет вопросов к производственным шумам или экологии. С другой – продуманная логистика позволит в краткие сроки доставлять готовую продукцию из Кировского района в соседние города и поселения. Как говорят сами дорожники, существенно сократится «транспортное плечо». Тем более, что планов на дорожное строительство на юго-востоке региона – громадьё. Тихвин, Тосно, Кириши, Лодейное поле – ежегодно там возводят и ремонтируют сотни километров дорожного покрытия.

Что касается технологии производства асфальта, то в АБЗ «Кировск» сделали ставку на 100% отечественные разработки. Здесь будут производить разные типы асфальта, включая «холодный». Он оптимально подходит для ямочного ремонта дорог, в том числе и в осенне-зимний период.

– В производстве мы также используем до 30% крошки, которую снимаем с дорог во время ремонта, – поделился с нами технологическим нюансом Евгений Барановский.

Получается, даже популярный тренд на переработку в работе завода соблюдён. Не говоря уже о стандартах экологического и производственного контроля на объекте. Ведь государство, в отличие от частников, не гонится за сверхприбылью – а значит, и на качестве не экономит.

Дачникам – новые дороги

После экскурсии по новому заводу нам удалось воочию убедиться в достойном качестве работы ленинградских дорожников. Не поленились – доехали до участка дороги от Ульяновского шоссе к СНТ «Захожье-2». Именно подъезды к дачным посёлкам на стыке Петербурга и Ленобласти долгое время были слабым местом нашей дорожной сети. Исторически присутствовала неопределённость – кто же отвечает за состояние этих транспортных отрезков?

Решить эту проблему должно соглашение о совместном ремонте «дачных дорог», заключенное между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В первую очередь по нему обновляются те дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством земельных участков. Региональные трассы ремонтируются «Ленавтодором», а муниципальные – через механизм получения субсидий из областного дорожного фонда.

Первым по программе отремонтировали как раз подъезд к СНТ» Захожье-2». В тёплое время года здесь проживает до 15 тысяч человек – и петербуржцев, и ленинградцев. Этой осенью в Захожье выровняли два слоя дороги, нанесли разметку и установили знаки.

– Народ доволен. Здесь и осенью, и зимой живём. У нас хорошее садоводство, активное. Так что дорога будет востребована не только летом, – поделился впечатлениями от ремонта Максим, местный житель.

Похожий объём работ проведён и на автодороге «Чаща-Кремено», которая также вошла в программу ремонта дорог агломерации. Ещё в четырёх местах – ремонт продолжается. В общей сложности удобнее и безопаснее стал подъезд более чем к 30 садоводческим товариществам, где многие жители области и Петербурга живут круглый год.

Александра Родионова

Фото: Пресс-служба Правительства ЛО