Встреча с губернатором прошла результативно

По итогам встречи приняты решения: модернизация очистных сооружений, создание новых ФАПов и амбулаторий в ряде поселений, ремонт Гатчинской КМБ, строительство западного обхода Гатчины для разгрузки центра города от траффика. Также до конца года в Гатчине правительство Ленинградской области выкупит новую школу.

Не обошли стороной и вопрос экологии. Ситуация с запахами в районе меняется, сейчас жалоб стало заметно меньше. Тем не менее, договорились о запуске в ноябре специальной системы мониторинга воздуха.

Гатчина – территория стабильного экономического развития. В районе растут как показатели промышленного производства, так и сельского хозяйства. Для наращивания объемов производства в АПК будут вовлекаться в оборот неиспользуемые с/х земли, в том числе федеральные.