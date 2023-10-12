Гатчина приглашает на спортивные выходные

В Гатчине пройдет много спортивных мероприятий:

- На стадионе «Балтийский» пройдет Чемпионат Ленинградской области по футболу. 14 октября 14:30 – 17:30, г. Гатчина, ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1.

- «Кросс лыжников» - 14 октября, начало в 10:00 на вертолетной площадке на пересечении ул. Крупской и Рощинской.

- Кубок памяти А.С. Стахова по волейболу 14 – 15 октября с 09:00 ФОК «Арена», г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, 14а.

- Областные соревнования по плаванию «Ленинградская Лига». 3 этап. Девочки, мальчики 9-10 лет, мальчики 11 - 12 лет. 15 октября, начало в 12:00, п. Вырица, ул. Московская д.55, ФОК МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» «Вырица»

- Первенство CПб по футболу среди юношеских команд 15 октября, г. Гатчина, ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1, стадион «Балтийский».

- Чемпионат г. Гатчины по мини-футболу, г. Гатчина, ул. Чехова, 8А, УСЗ «Маяк».

- Чемпионат федерации футбола Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди мужских команд г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе д.3, ФОК «Олимп».





Фото Федерации футбола Гатчинского района