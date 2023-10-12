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Команда «Восьмое чудо света» из Гатчины лучше всех знает историю Ленинградской области

Ответы на вопросы по истории Ленинградской области искали участники краеведческой игры «Лучшие из Лучших», состоявшейся в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина.

Рубрики:  Молодежь

«Радует, что у нас в регионе проводятся такие увлекательные и познавательные мероприятия, которые помогают молодежи лучше узнать историю малой родины. Организаторы выбрали удачный формат, ведь открывать что-то новое для себя в игровой форме – наиболее простой и понятный способ. Соревнование было увлекательным, а ребята показали высокий уровень знаний. Уверен, что подобные инициативы помогают молодым людям пробудить чувство гордости за свою Родину», – поделился Виталий Кармалюгин, заместитель председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской  области, начальник Управления поддержки социальных инициатив.

 В этот раз в интеллектуальной битве приняли 10 команд из Волосовского и Гатчинского районов. Следил за ходом игры знаменитый ведущий – известный игрок клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель приза «Хрустальная сова» Михаил Скипский.

 Победителями игры стали: команда «Сельцо» (Волосовский район) и команда «Восьмое чудо света» (Гатчинский район). Впереди участников ждут ещё 7 игр, включая финал.

 Событие состоялось в рамках мероприятий Года команды знаний в Ленинградской области. Проект «Лучшие из Лучших» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, принять участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет.

 Напомним, проект «Лучшие из Лучших» реализуется Ассоциацией краеведов Ленинградской области, совместно с партнерами – ЛГУ им. А.С. Пушкина и Ленинградской областной  универсальной научной библиотекой на средства гранта губернатора Ленинградской области и при поддержке комитета общественных коммуникаций Ленинградской области. Инициатива направлена на повышение интереса молодежи к литературным, культурным и природным памятникам Ленинградской области.