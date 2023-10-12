Ленобласть повышает престиж профессии учителя

«Это уже 12-е заседание совета почетных граждан, и на каждом заседании мы рассматриваем очень важные, животрепещущие вопросы, касающиеся общественной жизни Ленинградской области, политического, культурного развития региона. Сегодня мы обсудим роль учителя — речь пойдет о воспитании подрастающего поколения, о значимости учителя — его правовом, общественном статусе в современных реалиях», — сказал в приветственном слове Александр Дрозденко.

Учитывая, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области Годом Команды знаний, власти региона вместе с общественниками стараются максимально привлечь внимание к педагогическому сообществу.

Слова в данном случае подкрепляются конкретными делами. Только за последние три года консолидированный бюджет Ленинградской области по отрасли «Образование» увеличился на 13,5%, а в 2023 году средства по разделу «Образование» составили 20,6% от всего областного бюджета Ленинградской области.

В регионе строятся новые и обновляются действующие школы. Только на программу реновации в 2023 году выделено 233,8 млн рублей.

По нацпроекту «Образование» 1 сентября 2023 года открыты 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», новый школьный «Кванториум» в Мурино, центр цифрового образования детей «IT-куб» в п. Новогорелово.

Задача ― создать современные условия для работы педагогов, чтобы каждый учитель мог совершенствоваться , творить, быть в курсе всех инноваций в сфере образования.

В заседании совета почетных граждан приняли участие представителями Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, РГПУ им. А. И. Герцена, а также работники сферы образования.