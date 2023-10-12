Призывников по осени считают

В соответствии с приказом министра обороны и Указом президента РФ осенний призыв в этом году пройдет обычным порядком и в обычные сроки: с 1 октября по 31 декабря. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную службу не призываются те, кто освобожден от воинской обязанности в соответствии с законом, или кому предоставлена отсрочка (например, студенты дневных отделений вузов), а также лица, не подлежащие призыву.

Андрей Чичканов напомнил, что не подлежат призыву граждане, признанные негодными к военной службе, а также отбывающие наказание в виде исправительных или обязательных работ, лица, в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие, находящиеся в местах лишения свободы и т.п.

Требования к призывникам не изменились, равно, как и сам срок службы – один год. По словам Андрея Николаевича, осенью призываться будет даже несколько меньше срочников, чем минувшей весной.

Порядок призыва тот же: явка для уточнения данных воинского учета, прохождение медицинского освидетельствования и профессионально-психологического отбора. Дата отправки к месту прохождения службы будет определена на заседании призывной комиссии. Место прохождения службы определяется в соответствии с категорией здоровья призывника и согласно плану отправок. Пожелания самих призывников по возможности учитываются.

«Молодые люди сейчас выбирают места службы, связанные с освоением современной техники. Это обусловлено их образованием, уровнем подготовки и стремлением получить военно-учетную специальность», – заметил Андрей Чичканов. Он подчеркнул, что граждане, отправляющиеся в армию по призыву, к участию в СВО не привлекаются.

«Ребята будут проходить службу в Западном военном округе: в Ленинградской, Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и на Северном флоте», – сказал Андрей Николаевич.

Как и раньше, призывникам предлагается пройти обучение в автошколе ДОСААФ и получить водительское удостоверение категории «С» – с тем, чтобы потом проходить службу по военно-учетной специальности «водитель».

Штрафы

Андрей Чичканов рассказал о поправках в Административный кодекс РФ, которые внес Федеральный закон № 404-ФЗ от 31 июля 2023 года. Закон, ужесточающий ответственность за несоблюдение обязанностей по воинскому учету, вступил в силу 1 октября.

Нарушения теперь влетят в копеечку и физическим, и юридическим лицам. Так, серьезно изменились штрафы по статье 21 КоАП РФ. Непредоставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 350 до 400 тысяч.

За неявку по повестке без уважительной причины – штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Несообщение об изменении семейного положения, образования, смене места работы, должности или учебы, о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Несообщение сведений о выезде за пределы России на срок более шести месяцев – от 5 до 15 тысяч рублей.

За несообщение о выезде из страны на срок более трех месяцев в период проведения призыва налагается штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или медицинского обследования по направлению призывной комиссии влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 15 до 25 тысяч рублей.

За умышленную порчу или уничтожение документов воинского учета предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

59 мер поддержки

Директор гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Наталья Корсакова рассказала, на какую помощь могут рассчитывать военнослужащие и их родственники.

С 24 февраля 2022 года введены 59 мер социальной поддержки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей.

Соцподдержка предусмотрена в сфере социального обслуживания, образования, труда и занятости, здравоохранения, бизнеса и иных сферах. Социальная поддержка предоставляется участникам СВО из числа мобилизованных, добровольцам (контрактникам), офицерам, сотрудникам Росгвардии, военнослужащим, вступившим в добровольческие подразделения, ветеранам боевых действий, членам семей участников СВО.

К членам семей относятся законные супруги, несовершеннолетние дети (пасынки и падчерицы) участника СВО, а также дети в возрасте от 18 до 23 лет – студенты очного отделения до окончания обучения, родители и опекуны участника спецоперации.

Гражданам предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКХ;

- денежная компенсация за твердое топливо и баллонный газ;

- льготный проезд членам семей участников СВО;

- право на внеочередной прием в организации социального обслуживания;

- предоставление технических средств реабилитации в прокат на безвозмездных условиях;

- курс оздоровительного отдыха «Здравница 47»;

- освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт;

- внеочередное место ребенку в детском саду, в колледже и техникуме;

- льгота за посещение детского сада;

- бесплатное питание для учеников 5-11 классов;

- право на льготное пребывание в организациях отдыха детей;

- кредитные каникулы и налоговые льготы;

- оказание центром занятости содействия в поиске работы;

- психологическая помощь;

- бесплатная юридическая помощь по адресу: проспект 25 Октября, д. 25.

Если доходы семьи ниже установленных критериев, можно оформить ежемесячные детские пособия. Дети до трех лет получают компенсацию за питание.

Актуальная информация, электронный навигатор мер поддержки размещены на официальном сайте Центра социальной защиты населения: www.cszn.info. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8-800-350-06-05, добавочный «1».

Кроме того, по словам Натальи Корсаковой, детям призывников, проходящим срочную службу в армии, положены ежемесячные пособия. Данные выплаты предоставляет Социальный фонд России.

505 тысяч рублей – контрактнику от Ленобласти

С 1 октября в Ленинградской области установлена единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта. Гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области, поступившим через пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области в Вооруженные силы РФ единовременно выплачивается 505 тысяч рублей.

Как пояснила Наталья Корсакова, выплата разовая, беззаявительная – производится по сведениям областного военкомата.

Екатерина Дзюба