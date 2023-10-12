Прошлое, будущее и настоящее Гатчины — глазами драматургов

Участниками пресс-конференции, которая прошла в Молодежном центре «Ионъ» (в киноконцертном центре «Победа»), стали художественный руководитель и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов, драматурги Ксения Никитина и Полина Коротыч, искусствовед Мария Сизова.

Культурно-просветительский проект «Культурная Гатчина. Адаптация» реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации и не имеет аналогов на территории Северо-Западного региона. Он проходит в рамках драматургической лаборатории на материале специально созданных пьес о прошлом, настоящем и будущем отдельно взятого города.

Гатчина — культурное «сердце» региона

Как рассказал художественный руководитель и директор театра «На Литейном» Сергей Морозов, помимо спектаклей, которые театр показывает на стационарной площадке (Санкт-Петербург, Литейный пр., 51), он также ведёт активную деятельность на территории Ленинградской области. Жители Гатчинского района уже знакомы с «выездными» спектаклями театра «На Литейном». Так, например, небольшую, но яркую постановку по шуточной поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин» актёры труппы показывали в Выре и Сиверском.

Летом 2021 года театр провел первый фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация», где представил экспериментальное решение своих репертуарных спектаклей. Показы прошли на территории Выборгского замка и органично вписались в местную атмосферу и архитектуру.

В результате переосмысления этого опыта и возникла идея нового проекта «Культурная Гатчина. Адаптация», которую поддержал Фонд президентских грантов. Гатчина выбрана для реализации этого проекта не случайно.

- На территории Гатчинского района пересекаются культура, искусство, история, - говорит Сергей Морозов. - Гатчина обозначена «сердцем» Ленинградской области и является одной из важнейших точек, в которой происходит и должно происходить множество культурных событий.

Сам проект включает в себя, прежде всего, драматургическую лабораторию. Но драматургическая лаборатория — это не просто опыт ради самих себя. Это процесс, который проходит с помощью современных молодых драматургов и режиссёров - выпускников Российского государственного института сценических искусств. Они представят новые тексты, написанные и срежиссированные специально для этого проекта. Читка этих пьес пройдет с участием артистов театра «На Литейном».

Прошлое, будущее, настоящее

Все три пьесы посвящены человеку, городу, региону - в их прошлом, настоящем и будущем. Сейчас идёт процесс написания этих трех текстов. Первый из них посвящён истории Гатчины. Вторая пьеса связана с её настоящим.

- Этот текст создан на основе интервью, встреч, высказываний людей, которые живут в Гатчине прямо сейчас, в 2023 году, - говорит Сергей Морозов. - Это некая фиксация сегодняшнего дня, его настроения, мировоззрения, ощущений. Причем ощущений не только сиюминутных и эмоциональных, но и сущностных, имеющих отношение к культурной самоидентификации гатчинцев.

Третий текст посвящён будущему Гатчины.

- Естественно, мы не можем предполагать, что нас ждёт завтра, - отметил Сергей Морозов. - Это некая попытка художественного представления, мечты, фантазии о будущем. Эта пьеса ещё только создаётся, и мы очень надеемся на помощь гатчинцев. Мы предлагаем вам пофантазировать вместе с нами на тему будущего.

Как Гатчина будет выглядеть в будущем? Чтобы помочь драматургам представить это, каждый из нас может принять участие в лаборатории проекта «Культурная Гатчина. Адаптация», заполнив анкету на сайте проекта.

Как будет осуществляться проект

Читки пьес, созданных молодыми авторами Санкт-Петербурга для Гатчины, пройдут вне привычного сценического пространства – в Гатчинском дворце, музее города Гатчина и Молодежном центре «Ионъ». Формат читок предусматривает представление пьесы на сцене: исполнение драматургического материала профессиональными актерами по ролям с опорой на текст, под руководством режиссера.

- После каждой читки последует обсуждение со зрителями, драматургами, актерами и режиссерами, и мы будем очень рады, если в них примут участие именно те люди, которые внесли свою лепту в создание этих текстов, - говорит Сергей Морозов. - Прежде всего, мы настроены на то, чтобы этот проект не замыкался сам на себе, а чтобы действительно, через взгляд со стороны, можно было бы понять свое место в сегодняшнем процессе и, возможно, свое участие в процессе создания будущего.

Помимо публичных драматургических читок пьес, проект «Культурная адаптация. Гатчина» предусматривает лекции, которые смогут бесплатно посетить все желающие в дни проекта.

Организаторы проекта поблагодарили руководство Гатчинского района за поддержку. От имени местных властей на встрече в центре «Ионъ» присутствовал первый заместителя главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

- Мы очень рады, что этот интересный проект будет реализовываться именно на нашей земле, - подчеркнул он. - У нас действительно богатая история. Есть что рассказать и о прошлом, и о том, что происходит у нас сейчас, в том числе и при участии наших жителей. Конечно, очень интересно узнать, как люди представляют себе будущее нашего города. Возможно, какие-то важные предположения о комфортной жизни в будущем мы возьмем на вооружение.

Мероприятия проекта

На сайте Театра «На Литейном» вы найдете ссылки на все шесть событий проекта. Регистрируйтесь, приходите, смотрите, обсуждайте!

7 ноября, вторник. Большой Гатчинский дворец.

17.00 – 18.00. Лекция руководителя проектного офиса стратегических и партнерских проектов СПбГУ Александра Дединкина «Гатчина: эволюция архитектуры на службе императоров».

8.30 – 20.00. Драматургическая лаборатория «Прошлое / настоящее / будущее Гатчины». Прошлое Гатчины. Читка пьесы Ксении Никитиной.

8 ноября, среда. Музей города Гатчины.

15.00 – 16.30. Экскурсия «Гатчина вчера и сегодня». Ведет директор Информационно-культурного центра «Дачная столица» Ирина Лидзарь.

18.00 – 20.00. Драматургическая лаборатория «Прошлое / настоящее / будущее Гатчины». Настоящее Гатчины. Читка пьесы Ксении Савельевой.

9 ноября, четверг. Молодежный центр «ИОНЪ» (киноцентр «Победа»)

17.00 – 18.00. Лекция доктора искусствоведения Полины Степановой «Будущее в мировом искусстве».

18.30 – 20.00. Драматургическая лаборатория «Прошлое / настоящее / будущее Гатчины». Будущее Гатчины. Читка пьесы Полины Коротыч. Обсуждение читки.

Юлия Лысанюк