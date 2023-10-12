Сделай прививку в передвижной амбулатории в Гатчине!

В передвижной амбулатории проводится вакцинация ТОЛЬКО взрослого населения (от 18 лет и старше). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Вакцинация от гриппа проводится препаратом «Совигрипп».

Вакцинация от пневмококковой инфекции проводится препаратом «Превенар 13».

Одномоментная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции позволяет в разы усилить работу Т-клеточного ответа. Пациенты, которые привились этими двумя прививками, болеют гораздо легче, без осложнений.

Часы работы передвижной амбулатории в октябре:

- 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 октября с 16.00 до 19.00 передвижная амбулатория будет работать на площади Варшавского вокзала, 1.

- 15, 21, 29 октября с 11.00 до 16.00 - у ТРК «Пилот» (ул. Генерала Кныша, 2),

- 14, 22 октября с 11.00 до 16.00 - у ТРК «Кубус» (Пушкинское шоссе, 15).

- 13 октября с 16.00 до 19.00 и 28 октября с 11.00 до 16.00 - у Гипермаркета «Окей» (Ленинградское шоссе,12).