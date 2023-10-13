Гатчина открыла фестиваль «Авангард и традиции»

За годы существования фестиваля сложилась благодарная аудитория зрителей, которые стараются не пропускать все события этого замечательного театрального форума.

В особую, очень тёплую и в то же время интригующую атмосферу гости фестиваля погружались уже в фойе. Здесь звучали волнующие звуки флейты, а само пространство стало сценой, на которой царили, радовали и развлекали гостей юные мимы театрального коллектива «Розыгрыш» из Дружной Горки. Открыть фестиваль уже на сцене помогли лучшие творческие коллективы гатчинской земли театр-студия «За углом», танцевальные студии «Эльдорадо», «Партита» и «Конфетти», вокальный коллектив «Фортиссимо».

В этом году фестивалю «Авангард и традиции» исполняется 25 лет! Напомним, самый первый фестиваль-конкурс был организован в 1998 году. Его инициатором и организатором стала режиссёр театра-студии «За углом» Тамара Алексеевна Шмакова. С тех пор фестиваль стал традиционным и проводится каждые два года. И каждый раз непосредственное участие в его организации и проведении принимает все тот же гатчинский театр-студия «За углом».

Почетным гостем церемонии открытия фестиваля стала режиссёр театра-студии «За углом» с 1988 по 2010 год Тамара Шмакова. Она поблагодарила всех, кто поддерживает эту замечательную традицию и продолжает работу фестиваля.

- Благодарю всех участников фестиваля, всех зрителей, - сказала Тамара Алексеевна. - Это ваш театр, это ваш дом. Без вас театра не будет...

Фестиваль «Авангард и традиции» проходит при поддержке Российского отделения Международной ассоциации любительских театров (АИТА), Всероссийского театрального общества «Союз театральных деятелей РФ», администрации Гатчинского района.

Приветственный адрес от руководителей Гатчинского района передала участникам и гостям фестиваля заместитель председателя комитета по культуре и туризму Юлиана Захарченко: «Желаем вам насладиться каждым мгновением фестиваля, который приносит вдохновение, море позитивных моментов и ярких, незабываемых эмоций. Пусть день за днем открываются новые возможности для реализации оригинальных идей. Пусть каждая постановка станет настоящим творческим праздником для зрителей и для вас самих».

В 2023 году на участие в фестивале было подано 63 заявки. По итогам первого отборочного тура к участию в конкурсе были допущены 10 театральных коллективов: театр-студия «За углом» (г. Гатчина), театральный коллектив «Эксклюзив» (п. Елизаветино, Гатчинский район), театр «Дети понедельника» (г. Сортавала, Карелия), молодежная студия «Тишина закулисья» (г. Петропавловск, Казахстан), театр «Городок» (г. Сосновый Бор), театр «Текст» (г. Сургут), Чебоксарский камерный театр (г. Чебоксары), театр-студия «Закулисье» (г. Пушкин), Студенческий театр Политеха (г. Санкт-Петербург), театр «Наш дом» (г. Одинцово, Московская область).

В жюри конкурса по традиции вошли высокопрофессиональные специалисты. Председатель жюри — заведующая Кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей России, генеральный секретарь Российского центра АИТА, президент Центрально-Европейского комитета АИТА, режиссер Алла Зорина (Москва). Ей будут помогать артист театра и кино, актёр театра «На Литейном» Сергей Соболев (Санкт-Петербург) и театральный критик и журналист Елена Глебова (Москва).

- Я всегда с удовольствием приезжаю в ваш замечательный город, который словно создан для того, чтобы здесь все было красиво и прекрасно, чтобы здесь было творчество, чтобы здесь встречались люди, которые любят искусство, которые любят театр, - призналась председатель жюри Алла Зорина. - Эта сцена знает очень много замечательных театров из разных стран. И мне хочется поблагодарить замечательную команду Гатчинского Дома культуры под руководством Сергея Александровича Фикса за высочайшую культуру организации, за радушие, с которым они принимают этот фестиваль.

Спектаклем открытия фестиваля стала постановка театра «Закулисье» из города Пушкина «Спасти камер-юнкера Пушкина: история одного несостоявшегося подвига» по пьесе М. Хейфеца.

«Закулисье» - любительский театр, который вот уже десять лет живет и работает на камерной сцене Александровского Дома культуры в городе Пушкине. Пьеса Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина» по праву считается одним из лучших произведений для театра на русском языке за последние годы. Пушкинский театр привез в Гатчину моноспектакль - историю Миши Питунина, невзлюбившего «солнце русской поэзии» еще с детского сада и даже не подозревавшего, что однажды он сам всерьез и совершенно искренне начнет искать ответ на вопрос «Как спасти камер-юнкера Пушкина?»

На протяжении всех четырех дней фестиваля «Авангард и традиции» - по 15 октября включительно - в его рамках будут проходить не только просмотры конкурсных спектаклей, но и мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи, которые ведут преподаватели высших театральных учебных заведений.

Торжественное закрытие XIII фестиваля «Авангард и традиции» состоится в Гатчинском Доме культуры в воскресенье, 15 октября, в 19 часов.

Юлия Лысанюк