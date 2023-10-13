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Горячая линия Росреестра

18 сентября 2023 года с 10 до 13 часов Гатчинский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области проведет горячую линию по разъяснению вопросов о получении государственных услуг Росреестра, осуществлению государственного кадастрового учета.

Рубрики:  Общество

Прием звонков будет осуществляться по телефонам: (8 81371) 90014.

По разъяснению вопросов о получении услуг Росреестра, осуществлению государственного земельного надзора прием звонков будет осуществляться по телефону: (8 81371) 90132