Горячая линия Росреестра
18 сентября 2023 года с 10 до 13 часов Гатчинский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области проведет горячую линию по разъяснению вопросов о получении государственных услуг Росреестра, осуществлению государственного кадастрового учета.
Рубрики: Общество
Прием звонков будет осуществляться по телефонам: (8 81371) 90014.
По разъяснению вопросов о получении услуг Росреестра, осуществлению государственного земельного надзора прием звонков будет осуществляться по телефону: (8 81371) 90132
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