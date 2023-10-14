«Дом-2» по-гатчински

…Если бы у депрессии было жилье, она бы поселилась на Воскова, 46. И дом, разменявший второе столетие, и двор вгоняют в тоску: везде грязь, бардак и мерзость запустения. И запах от уличного нужника, уж извините. Дом обшит почерневшей вагонкой, наверху, под самой крышей, кусок обгоревшей стены – свидетельство давнишнего пожара. Вечно распахнутая дверь в парадную… Но в окнах первого этажа – стеклопакеты. А во дворе – курятник с пеструшками.

Из всех жильцов на месте оказался только пенсионер Владимир Аверин, который никуда съезжать не стремится, и все его устраивает, кроме состояния общедомового имущества:

- Я покупал квартиру в 1995 году – хотел здесь жить. У меня квартира на первом этаже, в нормальном состоянии, все сделано. Кроме меня, все ждут расселения. У меня семь внуков – здесь очень удобно гулять на участке.

В доме отсутствует канализация, на втором этаже нет водопровода. Но жильцы провели себе газ, сделали септики. По словам Владимира Аверина, до поры до времени все было нормально:

- Началось все с аварии на водопроводе: вода затекла под дом, размыло весь фундамент – дом осел, сырость пошла, черные полы обрушились – одни досочки остались, теперь отопление не выключаем даже летом. Зимой мы первый этаж отапливаем газовыми колонками и печками, иначе промерзает пол.

В доме – четыре квартиры. Как рассказал Владимир Аверин, на самом деле в них постоянно проживают четверо. Четыре взрослых человека, которые действительно здесь ведут хозяйство и ночуют. Остальные жильцы – номинальные. В квартирах, помимо реально проживающих, зарегистрированы их дети и внуки, которые приходят в гости. Или не приходят. Многодетная семья, например, приобрела эту фантастическую недвижимость на средства материнского капитала…

Заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Гатчинского района Наталья Рудоман рассказала, что в Гатчине – 37 домов, находящихся в похожем состоянии. В год удается расселить два-три дома, программа расселения рассчитана до конца 2030 года.

- В доме № 46 на ул. Воскова – три квартиры находятся в собственности граждан, одна – муниципальная. Согласно постановлению, мы должны расселить жильцов до декабря 2030 года. Если появится возможность, сделаем это раньше, но все зависит от бюджета, – пояснила Наталья Александровна. – При расселении граждане получат жилье площадью не меньше, чем они занимают сейчас. До расселения жильцам было предложено переселиться в маневренный фонд – жильцы отказались. Конечно, маневренный фонд – это комнаты в коммунальных квартирах, но в домах, отвечающих требованиям безопасности, в пригодных для проживания условиях, площадь предоставляется из расчета 6 кв. м на человека.

Директор обслуживающей организации МУП «ЖКХ г. Гатчины» Максим Поздняк рассказал, что в Гатчинском районе – порядка 180 домов дореволюционной постройки. В документах так и указано: год постройки – до 1917:

- Есть дома, где собственники несут ответственность за свое жилье и понимают, что содержать в порядке нужно не только квартиру, но и общедомовое имущество. В доме № 46 на ул. Воскова большую роль сыграло непосредственное управление – т.е. управлением дома занимаются собственники. Они не обращались к нам по поводу инженерного оборудования – самостоятельно подвели газ и водоснабжение, многие сделали септики. Размер квартплаты в доме составляет 15 рублей с квадратного метра – на эти деньги должны содержаться строительные конструкции, которые являются общедомовым имуществом. Мы как обслуживающая организация занимаемся тем, что проводим поддерживающий ремонт. В этом году на основании заявления КУИ – собственника муниципального жилья – МУП «ЖКХ г. Гатчины» провело за собственные средства экспертизу дома, которая признала его аварийным. Для справки: экспертиза стоит 50 тысяч рублей, а годовой сбор на содержание этого дома – 26 тысяч.

По словам Максима Михайловича, экспертиза показала разрушения потолка на втором этаже и ослабление элементов стропильной конструкции. В 2011 году в одной из квартир на втором этаже был пожар – это тоже сказалось на состоянии дома. ЖКХ провело ряд соответствующих противоаварийных работ.

- Мы делаем все, чтобы дом простоял до 2030 года. Все необходимые мероприятия мы выполним, – отметил Максим Поздняк. – Сейчас идет второй этап программы расселения аварийного жилья, дом № 46 на ул. Воскова стоит на очереди и будет расселяться на третьем этапе. Граждане объективно имеют право на жилье – они его получат в ходе реализации государственной программы. Что касается капитального ремонта, которого требовали жильцы, – они не платят отчисления в Фонд капремонта.

Максим Поздняк подчеркнул положительный момент: государственная программа расселения ветхого и аварийного жилья начала реально действовать:

- Это перспектива: гатчинские дома дореволюционной постройки будут в конечном счете расселены. Сейчас идет ритмичное исполнение государственной программы. На Аэродроме уже заселен новый дом, который позволил сдвинуть с места очередь, стоявшую десятилетиями.

…Жильцы дома № 46 на ул. Воскова хотят без очереди. Их можно понять. Непонятно другое: чем руководствовались граждане, приобретая недвижимость – ровесницу Великой Октябрьской Социалистической революции? Заведомо ветхую и без удобств? В развалюхе – только одна квартира на условиях соцнайма. Все остальные – в собственности.

Кстати, в этом году в результате экспертизы еще 12 домов в Гатчине были признаны аварийными. Очередь растет…

Екатерина Дзюба