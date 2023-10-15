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15 октября - День отца

День отца – это особый день, когда мы отмечаем важную роль, которую отец играет в жизни каждого из нас.

Рубрики:  Общество

День отца – это не только возможность выразить свою любовь и благодарность отцу, но и отметить его роль в нашей жизни, его вклад в воспитание и развитие детей. Они являются опорой, наставниками и защитниками в нашей жизни.

День отца напоминает нам, что отцы – это не просто мужчины, но и герои, которые делают наш мир лучше и безопаснее. В этот день дети сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района пришли поздравить своих отцов, которые в этот день несут свою не легкую службу.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

 