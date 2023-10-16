Будь счастлив, Родион!

Маленький Родион Тимофеев родился 30 сентября. В зал Гатчинского Дворца бракосочетаний малыша внесли 25-летние родители. Александр и Виктория Тимофеевы – жители Гатчинского района. В апреле в этом же зале им кричали «Горько!».

У Родиона есть старшая сестренка Мирослава, она ходит в садик. Рождения брата девочка приняла с радостью. И теперь при случае гордо заявляет: «Это мой брат!».

Малыш с первых минут торжественной церемонии проявлял активность и громко заявлял о своем присутствии. Его папа и мама с волнением расписались в книге торжественных регистраций и выслушали теплые поздравления и пожелания.

Кстати, молодая семья оформили рождение сына при помощи электронного суперсервиса «Рождение ребенка» на портале Госуслуг. Это, как отмечают родители малышей, очень удобно. А свидетельство о рождении председатель комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова вручила во время торжественной церемонии.

От главы Гатчинского района Виталия Филоненко и главы районной администрации Людмилы Нещадим молодых родителей поздравила заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. Молодым родителям преподнесли поздравительный адрес, цветы и подарок от руководителей района, а также «Подарок новорожденному» от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

- Желаем вашей семье благополучия и процветания, добра и счастья. Будьте здоровы! – сказала Ольга Мясникова и пригласила Тимофеевых в ЗАГС на новые торжества, связанные с пополнением семьи или другими хорошими поводами.

- У нас более 2600 многодетных семей. У вас есть возможность стать многодетной семьей. Мы будем рады! – сказала Ольга Мясникова.

Татьяна Можаева