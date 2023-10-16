Добро пожаловаться!

«Водители 631-го автобуса регулярно проезжают остановку «Улица Генерала Симоняка» с проспекта Ветеранов в сторону Гатчины. Ходят, как хотят, сегодня час простояла на остановке – ни одного не было. Неоднократно оставляла жалобу диспетчеру. Старые водители нормально ездят, а новые ещё и хамят: «Не нравится – ходи пешком». Это что за отношение?» – читаем в сообщении жительницы Гатчины.

Михали Присяжнюк ответил, что подобные случаи рассматриваются отдельно – вплоть до увольнения водителя:

- Пришлите, пожалуйста, на электронную почту комитета по транспорту госномер автобуса, водитель которого неподобающе себя ведет. Мы напрямую свяжемся с компанией и попросим перевести этого водителя в другое место – может быть, ему больше подойдет заниматься мойкой машин…

О том, каким образом в крупных компаниях дисциплинируют водителей, рассказал участник пресс-конференции – член правления Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев:

- У нас в компании есть некий рейтинг водителей, где фиксируются все нарушения – от этого напрямую зависит зарплата водителя. В случае каких-либо нарушений премиальная часть уменьшается. Если же водитель допустил грубые нарушения правил дорожного движения, он отстраняется от управления транспортным средством и отправляется на комиссию по безопасности дорожного движения и обязательную пересдачу правил – в компании установлена такая же программа, как в ГИБДД. Потом водителю назначается дополнительная стажировка, и только после этого он возвращается на линию.

Глава комитета по транспорту напомнил, куда следует жаловаться в случае неудовлетворительной работы перевозчика:

- Низкое качество подвижного состава – ГИБДД, отсутствие безналичной оплаты проезда – Роспотребнадзор, несоблюдение интервалов движения, выход на линию недостаточного количества автобусов – комитет по транспорту Ленинградской области.

- Если люди жалуются, а толку нет?

- Отправляйте официальное обращение в комитет по транспорту Ленинградской области в рамках платформы обратной связи. Мы даем ответ в течение 30 дней. Такой срок обусловлен необходимостью проведения всех процедур – запросов и проверок.

Екатерина Дзюба