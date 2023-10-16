«Мини Мисс Гатчина – 2023»

Осталось меньше трех недель до окончания срока подачи заявок. В этом году участвуют две возрастные группы: «Мини Мисс Гатчина» - 7-10 лет и «Мисс Junior Гатчина» - 11-14 лет.

Кастинг и отборочный тур состоятся 5 ноября в торгово-развлекательном центре на Пушкинском шоссе, 15. Девочки покажут жюри фрагменты номеров, расскажут о себе и своих увлечениях.

С 6 ноября по 15 декабря финалисток ждет яркий и незабываемый период. Модельная школа «MyWay» и многочисленные партнеры подготовили насыщенную программу. Здесь и постановка флешмоба, и обучение дефиле и фотопозированию, и работа со стилистами, и участие в многочисленных мастер-классах.

Финал конкурса пройдет 16 декабря в ТРК по адресу: Гатчина, Пушкинское шоссе, 15 (3 этаж). Организаторы гарантируют, что все получат массу положительных эмоций, а участницы яркие впечатления, новые знания и опыт, множество призов и сюрпризов.

В состав жюри фестиваля традиционно входят успешные известные представители fashion-индустрии, победительницы различных российских и международных конкурсов красоты.

Организатор и генеральный спонсор - Центр развития / Модельная школа MyWay, Гатчина.

Вся информация о конкурсе и подача заявок в группе ВКонтакте «Мини Мисс Гатчина». Заявки (онлайн) принимаются до 3 ноября включительно. Если есть вопросы - звоните 8(965) 0 617 617 и 8(967) 522 45 45.