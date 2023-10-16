В Гатчине не поделили парковку

15 октября 2023 года, около часа ночи неизвестный злоумышленник на неохраняемой парковке у дома 20 по Киевской улице в Гатчине Ленинградской области, в ходе конфликта выстрелил в ногу из травматического пистолета своему 33-летнему оппоненту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.