Встреча в музее Гатчинского педколледжа

На встречу были приглашены гости: председатель Совета старейшин финнов-ингерманландцев Арвий Коркка и главный специалист администрации Гатчинского района Екатерина Титова.

Центром «Хатсина» (директор Нина Аниконова-Эртэ) и музеем колледжа (заведующая - Наталия Вишневская) было запланировано совместное мероприятие, которое началось с экскурсии по одному из разделов музейной экспозиции – «Финский педагогический техникум». Экскурсию провела студентка 131 группы Екатерина Орел, член Совета музея.

Девушки из 122 группы Анастасия Паденкова, Екатерина Медведская, Алена Иванова и 612 группы Карина Тимоничева представили гостям познавательную программу «Ингерманландия в зеркале истории».

В рамках встречи прошла дегустация финской кухни. Студенты ее приняли «на ура!», ведь не каждый день им предлагают выпить чай с самыми настоящими финскими калитками, отменными пирогами, вкуснейшим вареньем и закусить все это яблоками из собственного сада Арвия Тойвовича Коркка, одного из старейших представителей ингерманландских финнов в нашем районе.

- Спасибо нашим ингерманландским друзьям за предоставленную возможность отведать блюда национальной кухни, за сотрудничество, - сказала Наталия Вишневская.

Встреча проводилась в рамках социального проекта «Здравствуй, милая Родина, та, что в сердце храним», который реализуется на средства гранта администрации Гатчинского района.